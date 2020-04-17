2020-04-17T12:01:54+03:00
Общество

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Управляющий банком «Открытие» в регионе Андрей Головко вновь ответил на вопросы читателей
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Управляющий банком «Открытие» в регионе Андрей Головко вновь ответил на вопросы читателейУправляющий банком «Открытие» в регионе Андрей Головко вновь ответил на вопросы читателей
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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Как банк может поддержать предпринимателей?

- «Открытие» отменил комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплат заработной платы для действующих и потенциальных клиентов малого и среднего бизнеса из всех сегментов. Также «Открытие» отменяет плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО), отменили ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей.

Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 г. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%.

- Если у меня истек срок действия кредитной карты, что делать в этой ситуации?

- Для обеспечения безопасности клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции банк «Открытие» принял решение продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия. Воспользоваться этой возможностью могут держатели кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР, срок действия которых завершился в марте этого года.

- Расскажите о проекте с крупнейшим онлайн-ритейлером Wildberries, я слышал, что этот проект также может поддержать бизнесменов сегодня.

- Мы запустили сервис экспресс-кредитования поставщиков на специальных условиях. Банк предоставляет предпринимателям кредит с процентной ставкой от 9,5%, его можно получить под залог товара в обороте, находящегося на складах Wildberries. Сервис работает в режиме онлайн. Мы рассчитываем, что новый сервис окажет дополнительную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса. На российском финансовом рынке не было аналогичного продукта: ни один банк в России не кредитует компании под залог товарных остатков на складах. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сделал это первым. Сервис онлайн-кредитования заработал на портале для поставщиков Wildberries (https://partners.wb.ru/).

- Продолжается ли обслуживание клиентов в офисах банка?

- Мы не останавливали работу наших офисов и сделали все возможное, чтобы обслуживание в них было для клиентов комфортным и безопасным. В первые недели введенного режима самоизоляции, клиентский поток в офисах снизился, но возросла нагрузка на интернет сервисы. Но сейчас посещаемость стала расти.

- Вырос ли спрос на услуги интернет-банка, люди стали больше расплачиваться безналично? Как они относятся к безналичным расчетам? Есть ли вероятность, что в будущем наличные расчеты совсем исчезнут?

- 90% россиян постоянно пользуются дистанционными банковскими сервисами, еще 8% это заставил сделать карантин, введенный в разных регионах страны для борьбы с пандемией COVID-19. При этом россияне не готовы отказаться от наличных, не смотря на опасность заразиться коронавирусом. Таковы результаты опроса, который мы провели. По мнению респондентов, банки в целом оказались хорошо подготовлены к работе в условиях карантина. Так вот, главными причинами позитивных оценок стали хорошая работа онлайн-каналов (интернет-банка и мобильных приложений), которая позволяет не приезжать в офисы, появление автоматических чат-ботов, которые отвечают на клиентские запросы, отсутствие проблем с прохождением платежей. Что касается жителей регионов Центральной России, 39% готовы отказаться от использования наличных денег, 31% - иногда будут расплачиваться наличкой, 20% не готовы отказаться от наличных денег и 10% уже отказались.

- Много ли людей просят о кредитных каникулах?

- Сейчас в основном обращаются за консультациями по условиям программ поддержки, в день не более 10 человек.

- За какими сейчас продуктами обращаются в банк?

- Люди стали активнее заказывать кредитные карты. Это позволяет людям оптимизировать свои расходы и с учетом нынешней ситуации и выстраивать свою финансовую модель. Ипотека также остается в зоне интереса наших клиентов, третье место по значимости занимают потребительские кредиты и инвестиционные продукты.

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