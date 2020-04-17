Бизнес-среда одобряет решение губернатора Ярославской области об открытии предприятий МСП

– Мы, руководствуясь рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, расширили перечень предприятий, которые вправе возобновить трудовой процесс, – отметил глава региона Дмитрий Миронов. – Это касается в первую очередь сферы услуг. Речь о предпринимателях, которые могут организовать взаимодействие с клиентами по записи, без участия большого количества людей.

К работе приступили дежурные нотариальные конторы и адвокатские палаты – только по предварительной записи, а также организации и предприниматели, осуществляющие геодезическую, картографическую и кадастровую деятельность. Открываются архивные учреждения, отвечающие на запросы Пенсионного фонда РФ, без доступа посетителей. Дистанционным способом организовано оказание услуг в сфере информационных технологий, а также образовательных, финансовых, бухгалтерских, аудиторских, страховых, правовых, рекламных и иных. По предварительной записи – ветеринарных.

Также разрешена деятельность организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим полиграфическую деятельность, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, а также ломбарды. Принимать клиентов им тоже рекомендовано по предварительной записи.

Возобновили работу автомойки, стоянки для транспортных средств, предприятия, предоставляющие услуги по буксировке и технической помощи на дороге, субъекты МСП по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, предприятий сферы ЖКХ, устанавливающих и обслуживающих электронные системы сигнализации безопасности, в том числе охранную и пожарную.

Открываются парикмахерские и салоны красоты. Здесь обязательно применение работниками и предоставление посетителям средств индивидуальной зашиты – масок и перчаток. Также должен строго соблюдаться режим предварительной записи клиентов, обязательна санитарная обработка помещений и дезинфекция после посетителей. В случае расположения указанных организаций в многоквартирном доме работа возможна только при условии наличия автономной вентиляции.

Решение правительства региона с воодушевлением принято в бизнес-среде.

- Я с ликованием отношусь к разрешению начать работу предприятиям малого и среднего бизнеса, особенно тех, которые относятся к бытовой сфере. В настоящее время для них – это глоток воздуха, жизненно необходимый им для сохранения своего дела, рабочих мест и клиентов, - считает председатель региональной общественной организации «Опора России» Григорий Лугузинский. – Когда было объявлено о режиме самоизоляции, в сфере бытовых услуг получил развитие теневой бизнес, ведь людям надо следить за своим внешним видом, это входит в необходимый перечень потребностей большинства из нас. Соответственно, мастера пошли по квартирам, где просто невозможно отследить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, этот бизнес живет от клиента к клиенту, он очень уязвим и каждый день закрытия для него смерти подобен, не факт, что после снятия режима самоизоляции все сохранят имеющиеся рабочие места и салоны. Поэтому мы в ежедневном режиме работали с председателем облдумы Алексеем Константиновым и заместителем председателя правительства Ярославской области Максимом Авдеевым над теми обращениями, которые поступали к нам особенно от представителей бытовой сферы. Принятое губернатором региона Дмитрием Мироновым и правительством области решение делает этот бизнес прозрачным, контролируемым, сохраняет рабочие места и дает ярославцам возможность выжить в это непростое время.