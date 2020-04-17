2020-04-17T12:30:38+03:00
Общество

Бизнес-среда одобряет решение губернатора Ярославской области об открытии предприятий МСП

В Ярославской области с сегодняшнего дня, 17 апреля, постановлением регионального правительства разрешено возобновить свою работу большинству предприятий малого и среднего бизнеса
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Малый бизнес в бытовой сфере очень уязвим в непростых экономических условиях сегодняшнего дня.Малый бизнес в бытовой сфере очень уязвим в непростых экономических условиях сегодняшнего дня.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

– Мы, руководствуясь рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, расширили перечень предприятий, которые вправе возобновить трудовой процесс, – отметил глава региона Дмитрий Миронов. – Это касается в первую очередь сферы услуг. Речь о предпринимателях, которые могут организовать взаимодействие с клиентами по записи, без участия большого количества людей.

К работе приступили дежурные нотариальные конторы и адвокатские палаты – только по предварительной записи, а также организации и предприниматели, осуществляющие геодезическую, картографическую и кадастровую деятельность. Открываются архивные учреждения, отвечающие на запросы Пенсионного фонда РФ, без доступа посетителей. Дистанционным способом организовано оказание услуг в сфере информационных технологий, а также образовательных, финансовых, бухгалтерских, аудиторских, страховых, правовых, рекламных и иных. По предварительной записи – ветеринарных.

Также разрешена деятельность организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим полиграфическую деятельность, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, а также ломбарды. Принимать клиентов им тоже рекомендовано по предварительной записи.

Возобновили работу автомойки, стоянки для транспортных средств, предприятия, предоставляющие услуги по буксировке и технической помощи на дороге, субъекты МСП по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, предприятий сферы ЖКХ, устанавливающих и обслуживающих электронные системы сигнализации безопасности, в том числе охранную и пожарную.

Открываются парикмахерские и салоны красоты. Здесь обязательно применение работниками и предоставление посетителям средств индивидуальной зашиты – масок и перчаток. Также должен строго соблюдаться режим предварительной записи клиентов, обязательна санитарная обработка помещений и дезинфекция после посетителей. В случае расположения указанных организаций в многоквартирном доме работа возможна только при условии наличия автономной вентиляции.

Решение правительства региона с воодушевлением принято в бизнес-среде.

- Я с ликованием отношусь к разрешению начать работу предприятиям малого и среднего бизнеса, особенно тех, которые относятся к бытовой сфере. В настоящее время для них – это глоток воздуха, жизненно необходимый им для сохранения своего дела, рабочих мест и клиентов, - считает председатель региональной общественной организации «Опора России» Григорий Лугузинский. – Когда было объявлено о режиме самоизоляции, в сфере бытовых услуг получил развитие теневой бизнес, ведь людям надо следить за своим внешним видом, это входит в необходимый перечень потребностей большинства из нас. Соответственно, мастера пошли по квартирам, где просто невозможно отследить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, этот бизнес живет от клиента к клиенту, он очень уязвим и каждый день закрытия для него смерти подобен, не факт, что после снятия режима самоизоляции все сохранят имеющиеся рабочие места и салоны. Поэтому мы в ежедневном режиме работали с председателем облдумы Алексеем Константиновым и заместителем председателя правительства Ярославской области Максимом Авдеевым над теми обращениями, которые поступали к нам особенно от представителей бытовой сферы. Принятое губернатором региона Дмитрием Мироновым и правительством области решение делает этот бизнес прозрачным, контролируемым, сохраняет рабочие места и дает ярославцам возможность выжить в это непростое время.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн
Новые правила, по которым можно получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, будут действовать до 31 декабря 2020 года
Бизнес-среда одобряет решение губернатора Ярославской области об открытии предприятий МСП
В Ярославской области с сегодняшнего дня, 17 апреля, постановлением регионального правительства разрешено возобновить свою работу большинству предприятий малого и среднего бизнеса
Новости 24
"За три недели умерли бы все". В Ярославле проверили контактный зоопарк
В Ярославле начали ремонтировать Ленинградский проспект
В Ярославской областной психиатрической больнице начали шить ватно-марлевые повязки
В Ярославле из-за коронавируса перенесут фестиваль Юрия Башмета
В Ярославле приступили к благоустройству дворов
Затонувший в Волге ресторан-дебаркадер демонтируют за два месяца
Выбросил соседа в окно: житель Ярославля обвиняется в покушении на убийство
В Ярославской области два человека с COVID-19 в тяжелом состоянии
Ярославец на карантине пытался попасть на прием в онкобольницу
Самый точный в мире экспресс-тест на COVID-19 будут выпускать в России
В Ярославле детские площадки начали готовить к лету
В Ярославской области увеличили число номеров горячей линии по COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 17 апреля: 5 выздоровели, 19 заразились
Глава Данилова Ярославской области и его жена погибли во время пожара
Для ярославских больниц купили маски, респираторы и спецкостюмы
У сотрудника рыбинской больницы №1 нашли COVID-19
Житель Ярославской области незаконно вырубил деревья на 630 тысяч рублей
Епархия напомнила ярославцам, что Пасха - не время для посещения кладбищ
От удара машина перевернулась: в ДТП в Ярославле пострадали четыре человека
В Ярославской области задержанный правонарушитель попытался избить полицейского
Гай Ричи по-ярославски: группировка производила коноплю в промышленных объемах
В Ярославской области пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной
Пять ярославцев с диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии