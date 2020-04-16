2020-04-16T20:45:58+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: «Даем возможность предприятиям малого бизнеса, в том числе салонам красоты, вновь приступить к работе»

Губернатор Ярославской области сообщил об этом сегодня, 16 апреля, на своей странице в соцсети
Мария СОКОЛОВА
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Для салонов красоты в постановлении губернатора прописаны особые условия работы.Для салонов красоты в постановлении губернатора прописаны особые условия работы.Фото: Правительство Ярославской области
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Дмитрий Миронов рассказал, что очень много обращений было к нему и во все органы власти по открытию малых предприятий.

- Это объяснимо - простой из-за коронавируса для многих становится губительным, отметил глава региона. - Самое большое число просьб о разрешении возобновить работу поступало от салонов красоты. Нас уверяли, что проходимость у них небольшая, меры дезинфекции выполняются всегда и вне эпидемии. Но мы взвешивали все за и против. Сейчас решили. Даем возможность предприятиям малого бизнеса вновь приступить к работе.

Новое постановление правительства области, которое подписано сегодня, 16 апреля, разрешает возобновить деятельность мастерским по ремонту, полиграфиям, такси, ветеринарным клиникам, ломбардам, нотариальным конторам, кадастровым и геодезическим организациям, архивным учреждениям, автосалонам и мойкам. Это те МСП, в которых контакты минимальны и угроза заражения тоже.

- Салоны красоты - в списке, но не все услуги разрешены и прописаны особые условия работы, - подчеркнул губернатор Ярославской области. - Обязательны: предварительная запись, маски, перчатки для посетителей, загрузка залов не более 50%. Что еще - читаем постановление. Проследить за каждым не сможем. Но давайте будем нести ответственность вместе. Нарушая, вы подвергаете опасности здоровье и жизни окружающих. Если поймем, что требования не выполняются, придется отменить послабления.

Напомним, что вчера, 15 апреля, правительство Ярославской области приняло дополнительные к федеральным меры поддержки малого и среднего бизнеса. Над ними в регионе работали в течение нескольких недель, как только стало ясно, что ограничительные мероприятия затягиваются, и ущерб для ряда предприятий становится довольно значительным.

- В числе мер, направленных на поддержку предпринимателей пострадавших отраслей, предусмотрено снижение налоговых ставок по доходам для работающих на упрощенной системе налогообложения при условии сохранения не менее 90% работников. Органам местного самоуправления также рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на вмененный доход для пострадавших отраслей, - объяснил глава региона. - Кроме того, в 2020 году будут освобождены от налога на имущество субъекты малого бизнеса пострадавших отраслей, а также гостиницы и транспортные организации. Помимо этого, предприятия пострадавших отраслей освобождаются и от уплаты транспортного налога. Одновременно с этим, принято решение о дополнительной капитализации Фонда поддержки предпринимательства на 100 млн рублей, помимо ранее заявленных 26 миллионов, а условия выдачи микрозаймов будут упрощены.

Дмитрий Миронов заверил, что в настоящее время также прорабатываются вопросы по снижению стоимости патентов и по возможному предоставлению льготы по налогу на имущество владельцев коммерческой недвижимости при условии снижения ими арендных платежей.

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