2020-04-17T01:00:05+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 17 апреля: половина зараженных – ивановцы от 45 до 65 лет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 17 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 17 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 17 апреля 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- На территории Ивановской области официально зарегистрировано 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки подтвердились еще 15 экспресс-тестов. Еще по трем тестам специалисты ждут ответ из федеральной лаборатории.

За все время пандемии выздоровели восемь пациентов, вчера, 16 апреля, выписаны еще два выздоровевших. Готовятся отправиться из больницы домой пять ивановцев.

Под наблюдением врачей сейчас находится 2061 человек. На аппаратах ИВЛ – один житель Ивановской области с подтвержденным диагнозом и двое – с подозрением на вирус.

- 15 новых случаев зафиксированы в Иванове, Кинешме, Кохме, Шуе, Ивановском и Шуйском районах. Полностью свободны от коронавируса – нет на подтвержденных анализов, ни положительных экспресс-тестов в Заволжском, Лежневском, Тейковском и Юрьевецком районах.

- Департамент здравоохранения Ивановской области опубликовал статистику заболевших COVID-19 в регионе. Более половины - 51,5% – ивановцы в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте – 32.4% - люди от 18 до 45. Порядка 15% - жители области старше 65 лет. 1,5% - дети. Этот диагноз подтвержден у двух юных жителей региона.

- Из-за угрозы распространения COVID-19 все службы в православных храмах до 30 апреля будут проходить без прихожан. Постановлением главного санитарного врача Ивановской области ограничено и проведение массовых религиозных обрядов других конфессий. Ивановцам ограничили выходы на кладбища, исключения – только для похоронных процессий.

- С 20 апреля в Ивановской области заработают садовые центры и питомники по продаже семян и рассады.

- На борьбу с распространение коронавируса направят дополнительные средства. В Ивановской области собираются организовать доставку онкобольных к местам получения химиотерапии, а больным с хронической почечной недостаточностью компенсируют проезд к месту диализа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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