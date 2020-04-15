Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов: «Мы подготовили для бизнеса дополнительные к федеральным меры поддержки»

Обращаясь к ярославцам, Дмитрий Миронов отметил, что все мы продолжаем жить в условиях ограничений, связанных с распространением в стране эпидемии коронавируса. В Ярославской области в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина, режим нерабочих дней с сохранением за работниками их заработной платы продлен до 30 апреля.

- В то же время, учитывая эпидемиологическую ситуацию в области, которая в настоящее время находится под контролем, с 6 апреля по решению правительства региона возобновлена работа более 50-ти предприятий, деятельность которых оказывает существенное влияние на экономику области, а также ряда иных организаций, - сказал глава региона. - В настоящее время рассматривается вопрос о возобновлении работы отдельных предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина на федеральном уровне разработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь – отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции.

- В свою очередь руководство области совместно с бизнес-сообществом и при поддержке партии «Единая Россия» подготовили меры поддержки на региональном уровне, которые не дублируют, а дополняют федеральные, - отметил Дмитрий Миронов. - Наша задача – соблюсти баланс интересов по обеспечению доходов социально-ориентированного бюджета региона и в то же время максимально поддержать предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса. Хочу подчеркнуть, что поддержка будет оказываться только предприятиям пострадавших отраслей и при условии сохранения ими рабочих мест.

Над этими мерами правительство Ярославской области работало в течение нескольких недель, как только стало ясно, что ограничительные мероприятия затягиваются, и ущерб для ряда предприятий становится довольно значительным.

- В числе мер, направленных на поддержку предпринимателей пострадавших отраслей, предусмотрено снижение налоговых ставок по доходам для работающих на упрощенной системе налогообложения при условии сохранения не менее 90% работников. Органам местного самоуправления также рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на вмененный доход для пострадавших отраслей, - объяснил глава региона. - Кроме того, в 2020 году будут освобождены от налога на имущество субъекты малого бизнеса пострадавших отраслей, а также гостиницы и транспортные организации. Помимо этого, предприятия пострадавших отраслей освобождаются и от уплаты транспортного налога. Одновременно с этим, принято решение о дополнительной капитализации Фонда поддержки предпринимательства на 100 млн рублей, помимо ранее заявленных 26 миллионов, а условия выдачи микрозаймов будут упрощены.

Дмитрий Миронов также отметил, что в настоящее время также прорабатываются вопросы по снижению стоимости патентов и по возможному предоставлению льготы по налогу на имущество владельцев коммерческой недвижимости при условии снижения ими арендных платежей.

- Все эти меры будут воплощены в соответствующие проекты нормативно-правовых актов и в ближайшее время будут внесены в областную думу. Правительство области направит на реализацию перечисленных мер более полумиллиарда рублей. Хочу заверить всех жителей области: меры реагирования в связи с коронавирусом будут учитывать интересы, как простых ярославцев, так и предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях. Вместе мы сможем преодолеть все возникшие трудности, - подчеркнул губернатор.