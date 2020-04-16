Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 16 апреля: уже 135 зараженных

- По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 зараженный коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 был поставлен 25 жителям региона. Еще 14 положительных тестов получены в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии области. Они считаются подтвержденными. По четырем тестам ожидается ответ из федеральной лаборатории.

Выздоровели 8 пациентов, их выписали из больницы, одного - из дома. Еще семеро ивановцев готовятся к выписке. За сутки под наблюдение взяты пять человек, 2911 - выписаны. Так что сейчас под наблюдением медиков находится 2161 человек.

- Яркий пример человеческой безалаберности привел директор департамента здравоохранения Ивановской области. По его словам, один из ивановцев, зараженный коронавирусом, вместо того, чтобы находиться дома, пошел в гости к сестре. В результате вирус обнаружился и у женщины, и у 15-летнегоподростка. Причем болезнь у юноши протекает серьезно.

- С 14 апреля все пассажиры в общественном транспорте и в такси должны носить медицинские маски или иные средства защиты органов дыхания.

- Ивановская область вышла на второе место в России по числу жителей, которые получили бесплатную консультацию от компании "Доктор рядом".

- С 19 марта по 5 мая в Ивановской области действуют ограничения для проезда большегрузов по дорогам общего пользования. В условиях коронавируса под действие этого приказа не попадают машины, которые возят продукты питания, лекарство, медицинское оборудование и другие товары первой необходимости.

- С 15 апреля в кассах вокзалов Ивановской области всем пассажирам, покупающим билеты и не имеющим маски, защитные средства будут выдавать бесплатно.

- В Иванове из-за снижения дисциплины местных жителей усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции. На улицы вышли патрули, сотрудники ГИБДД, МЧС и Росгвардии. Патрули должны останавливать граждан и интересоваться причиной выхода из дома. Если она не веская, информация о человеке будет заноситься в базу и при повторном нарушении ему грозит штраф.