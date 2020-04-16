Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 апреля: плюс 12 заболевших

- В московской лаборатории подтвердили еще 12 экспресс-тестов, полученные из Ярославской области. Таким образом, на данный момент всего в регионе 39 человек подхватили опасный вирус.

На 15 апреля статистика в Ярославской области такова:

- с подтвержденным диагнозом - 39 человек: Ярославль - 21 (16+5), Рыбинск - 8 (5+3), Тутаев - 3(1+2), Ярославский район - 1,

Переславль - 4 (3+1), Гаврилов-Ям - 2 (1+1);

- выздоровевших - 7 человек;

- на лечении - 32 человека;

- в обязательной изоляции - 108 человек;

- обследовано за сутки - 674 человека.

Еще девять тестов сейчас находятся на исследовании у московских специалистов. Это последние тесты, которые были отправлены из региона в столицу. Теперь ярославские исследования будут признаваться окончательными.

- В Ярославле на Пасху отменили пять автобусов, которые ездят на кладбища. 18 и 19 апреля не будут ходить автобусы №№5, 5А, 5Б, 14 и 15. Ранее региональные власти попросили ярославцев отказаться от поездок на кладбище из-за угрозы распространения COVID-19.

- В Ярославской области до конца апреля продлили отмену некоторых электричек, а у части поездов ограничили маршруты. Всем электричкам есть альтернатива для тех, кому срочно нужно уехать. Расписание можно узнать на сайте железной дороги.

- В Ярославской области, в Тутаеве, начали выпускать «умное» оборудование для дезинфекции. Устройство представляет собой турникет. Он открывает доступ в помещение лишь после того, как человек обработает руки дезинфицирующим средством, которое находится в специальном гигиеническом модуле.