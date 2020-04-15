2020-04-15T01:04:22+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 15 апреля: первое уголовное дело

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 15 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Правоохранительные органы возбудили первое уголовное дело в отношении жителя региона, который нарушил режим самоизоляцииПравоохранительные органы возбудили первое уголовное дело в отношении жителя региона, который нарушил режим самоизоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- На данный момент в Ивановской области официально зарегистрировано 96 случаев заболевания короновирусной инфекцией. За сутки их число увеличилось на 10 человек, восемь тестов дали предварительно положительные результаты. Их направили в федеральные лаборатории. Ответы ожидаются и по 21 экспресс-тесту, которые направили специалистам ранее. По восьми тестам получены отрицательные результаты.

Есть и другие хорошие новости: восемь пациентов выписаны из больницы, один снят с наблюдения дома. К выписке готовятся еще 7 ивановцев.

На данный момент под наблюдением медиков остаются 154 человека.

- Подтвержденные случаи COVID-19 за минувшие сутки зафиксированы в Иванове, Кохме, Тейково, Шуе. Восемь положительных тестов пришли из Иванова, Вичугского, Гаврилово-Посадкого, Ивановского, Пестяковского районов.

Ни одного подтвержденного случая или положительного экспресс-теста нет в Заволжском, Лежневском, Шуйском и Юрьевецком районах.

- В Ивановской области правоохранительные органы возбудили первое уголовное дело в отношении жителя региона, который нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский. Ранее ивановские полицейские ограничивались лишь административками, а нарушители – штрафами. По какой статье возбуждено уголовное дело и что грозит подозреваемому, пока не известно.

- Жителям Ивановской области не собираются запрещать выезжать на дачи. По словам главы региона, «это не развлечение на огород поехать, а жизнь». В ближайшее время будут открыты питомники саженцев и семян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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