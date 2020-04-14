Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 апреля: среди заболевших COVID-19 - два сотрудника полиции

Мы собрали последние новости на 14 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле. По данным на вечер 13 апреля, в регионе не зарегистрировано новых заболевших COVID-19.

По одному анализу, который ранее был отправлен в федеральную лабораторию, получили отрицательный ответ. В настоящий момент на проверке в Москве находятся 12 предварительно положительных тестов.

В больницах на лечении остается 21 человек. Стало известно, что среди пациентов - два сотрудника полиции. Еще у одного полицейского проба дала предварительно положительный результат. Она в числе других отправлена в столичную лабораторию. В здании УМВД провели дезинфекцию.

На дезинфекцию закрыли и терапевтическое отделение больницы №3 в Ярославле. Сделали это после того, как у пациента, поступившего с пневмонией, подтвердился диагноз коронавирус. У всех, кто контактировал с заболевшим, взяли анализы.

В минувшие выходные полиция и сотрудники администраций проверили, как жители Ярославля соблюдают режим самоизоляции. Среди нарушителей - пенсионеры и мамы с детьми. С ярославцами провели профилактические беседы. По данным на вечер 13 апреля, индекс самоизоляции в городе составил 2,7 балла.

Ярославские предприниматели смогут оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплат сотрудникам. Решение по заявкам принимают в максимально короткие сроки, пакет предоставляемых документов сделали минимальным. Кроме того, банки предоставляют возможность оформить отсрочку платежей по уже взятым кредитам на срок до 6 месяцев.