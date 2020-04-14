2020-04-14T01:00:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 апреля: среди заболевших COVID-19 - два сотрудника полиции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 14 апреля 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
Еще у одного полицейского проба дала предварительно положительный результатЕще у одного полицейского проба дала предварительно положительный результатФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости на 14 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле. По данным на вечер 13 апреля, в регионе не зарегистрировано новых заболевших COVID-19.

По одному анализу, который ранее был отправлен в федеральную лабораторию, получили отрицательный ответ. В настоящий момент на проверке в Москве находятся 12 предварительно положительных тестов.

В больницах на лечении остается 21 человек. Стало известно, что среди пациентов - два сотрудника полиции. Еще у одного полицейского проба дала предварительно положительный результат. Она в числе других отправлена в столичную лабораторию. В здании УМВД провели дезинфекцию.

На дезинфекцию закрыли и терапевтическое отделение больницы №3 в Ярославле. Сделали это после того, как у пациента, поступившего с пневмонией, подтвердился диагноз коронавирус. У всех, кто контактировал с заболевшим, взяли анализы.

В минувшие выходные полиция и сотрудники администраций проверили, как жители Ярославля соблюдают режим самоизоляции. Среди нарушителей - пенсионеры и мамы с детьми. С ярославцами провели профилактические беседы. По данным на вечер 13 апреля, индекс самоизоляции в городе составил 2,7 балла.

Ярославские предприниматели смогут оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплат сотрудникам. Решение по заявкам принимают в максимально короткие сроки, пакет предоставляемых документов сделали минимальным. Кроме того, банки предоставляют возможность оформить отсрочку платежей по уже взятым кредитам на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Каждый день, облачившись в перчатки и маску, наш журналист выходит на улицы Москвы и задает прохожим краеугольный вопрос последних недель: «Люди, почему вы не сидите дома?». Результат дозора слушайте на радио «Комсомольская правда»!
Новости 24
В Ярославле сотрудники МЧС продезинфицировали Московский вокзал
На Добрынинском мосту в Ярославле закроют движение
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
У многодетной семьи из Москвы в Ярославской области утонул ребенок
Отделение больницы №3 в Ярославле закрыли на дезинфекцию
На водоемах Ярославской области ограничат ловлю рыбы
В Ярославской области два сотрудника полиции заболели коронавирусом
Кто это сделал: в Ярославской области ищут организаторов незаконной свалки
В Рыбинске мужчина пытался перебросить наркотики через стену колонии
В Ярославской области модульный ФАП готов к работе
Напились и поругались: ссора двух жителей Рыбинска закончилась убийством
В Ярославской области детям-сиротам предоставили жилье
Ситуация на потребительском рынке Ярославской области стабильная
С виновника ДТП в Рыбинске еле взыскали 300 тысяч рублей
В Ярославской области осудят браконьера, которой убил лося
Рейды на улицах: в Ярославле проверили, как ярославцы соблюдают режим самоизоляции
В Ярославской области проводится операция «Браконьер»
Важные телефоны в Ярославле. Куда звонить, если нужна помощь во время самоизоляции
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Ярославец не смог продать машину из-за неоплаченных штрафов ГИБДД
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: новых заболевших нет
В Ярославле ищут 82-летнего пенсионера
Жители Ярославской области открыли мотосезон сразу двумя ДТП