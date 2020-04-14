2020-04-14T01:00:42+03:00
Общество

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 14 апреля: 4 пациента на ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 14 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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4 пациента находятся на ИВЛ, еще 2 пациентам требуется кислородная поддержка4 пациента находятся на ИВЛ, еще 2 пациентам требуется кислородная поддержкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- 13 апреля в Ивановской области зафиксировано уже 86 случаев коронавируса. За сутки заболели еще шесть человек.

Из общего числа зараженных восемь пациентов выздоровели, семьи из них выписаны из больницы, один снят с наблюдения дома.

За сутки выявлено 17 положительных экспресс-тестов, все они направлены в федеральные лаборатории для подтверждения или опровержения диагноза. Все ивановцы, контактировавшие с ними сейчас на карантине.

На данный момент под наблюдением врачей остаются 2318 жителей Ивановской области. За сутки выписано четверо.

Госпитализированы с симптомами простуды 138 человек, самочувствие большинства удовлетворительное. В числе госпитализированных пациентов – 6 человек в состоянии средней степени тяжести, из них 4 пациента находятся на ИВЛ, еще 2 пациентам требуется кислородная поддержка. Один пациент с положительной динамикой снят с ИВЛ.

- На данный момент в Иванове 26 человек больны коронавирусом (за сутки +1), у 11 человек тесты дали предварительно положительный результат (за сутки +8). На втором месте по количеству больных - Вичуга. Там заражены 12 местных жителей (за сутки +0) и два предварительно положительных теста (за сутки +2). В Кинешме, Шуе, Ивановском районе по 5 зараженных COVID-19. Новые зараженные в Лухском, Вичугском, Верхнеландеховском районах. Нет подтвержденных случаев или положительных экспресс-тестов в Заволжском, Лежневском, Пестяковском, Шуйском и Юрьевецком районах.

- В Ивановской области введен обязательный режим самоизоляции для граждан, приехавших из других регионов. Каким бы транспортом ни приехал человек, 14 дней он обязан провести на карантине, сведя личные контакты к минимуму. Соответствующие изменения в указ "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" внесены губернатором региона 13 апреля.

- С 14 апреля все положительные тесты на коронавирус, полученные в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области, будут считаться подтвержденными. Дополнительного подтверждения в референс-лабораториях теперь не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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