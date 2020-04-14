2020-04-13T11:18:31+03:00
Общество

Ярославским школам рекомендовали сократить время уроков и нагрузки

Учебный год может закончиться досрочно, если так решит правительство
Полина Вачнадзе
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Телефон горячей линии департамента образования мэрии Ярославля: 40-51-00.Телефон горячей линии департамента образования мэрии Ярославля: 40-51-00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области, как по всей стране, дети учатся на дистанционке. Проблем и ребятам, и учителям это доставляет немало. Не удивительно, что всего за неделю такой «веселой» жизни у родителей накопилось немало вопросов, претензий и предложений. На них в прямом эфире ответила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Родители в основном жаловались на то, что весь материал учебной программы им приходится самим объяснять детям. Готовы к этому оказались далеко не все. Возникают и технические проблемы, например, связанные со скоростью Интернета, отсутствия компьютера или очередью к нему: многие родители работают удаленно, есть и другие дети в семье, которым тоже нужен компьютер для учебы. Как поделить одну машину?

- Для школьников, у которых условия для онлайн-обучения отсутствуют совсем, учитель готовит пакет материалов и подробные инструкции на определенный отрезок обучения, - пояснила Елена Иванова.

Кстати, департамент образования рекомендовал школам сократить по времени уроки и уменьшить нагрузки, если у детей возникнут проблемы с успеваемостью. Также было рекомендовано уменьшить число рефератов и других творческих работ.

- Что касается предстоящей сдачи ЕГЭ у 11-классникови ОГЭ у 9-классников, то устанавливать их сроки проведения будет министерство просвещения России. Информация будет незамедлительно доведена до всех учеников и их родителей. Сейчас в ЯРГУ им.П.Г.Демидова и ЯГПУ им.К.Д.Ушинского запустили серию вебинаров с представителями региональных предметных комиссий ЕГЭ. Преподаватели рассказывают о наиболее типичных ошибках, которые допускают выпускники на ЕГЭ, дают рекомендации, как эффективно подготовиться к экзаменам, - пояснила директор департамента.

Подняли и важный для учащихся и их родителей вопрос о досрочном прекращении учебного года.

- Решение о возможном досрочном прекращении учебного года будет принято правительством региона, - сказала Елена Иванова.

Если у вас есть вопросы по поводу дистанционного образования или организации работы в детских садах, звоните на телефон горячей линии департамента образования мэрии Ярославля: 40-51-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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