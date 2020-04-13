Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 13 апреля: 18 новых зараженных

- В Ивановской области за сутки подтвердились 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, в регионе у 80 человек официально был подтвержден диагноз COVID-19, семь пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы.

Кроме того, выявлено 12 положительных экспресс-тестов, для окончательной постановки диагноза их отправили в федеральные лаборатории. И те, у кого предварительно поставлен диагноз "коронавирус", и люди, с ними контактировавшие, находятся сейчас на карантине.

Сейчас под наблюдением медиков остаются 2310 ивановцев.

- 18 человек, у которых подтвердили COVID-19 проживают в Иванове, Вичуге, Кинешме, Кохме, Шуе, Гаврилово-Посадском и Комсомольком районах.

За сутки 12 положительных тестов пришли из Иваново, Кинешмы, Тейково, Верхнеландеховского, Вичугского, Кинешемского, Лухского, Родниковского и Тейковского районов.

"Свободны" от коронавируса Заволский, Лежневский, Пестяковский, Шуйский и Юрьевецкий районы. Там нет ни подтвержденных случаев, ни положительных экспресс-тестов.

- Правительство Ивановской области опубликовало данные о рейсах, на которых в регион приехали пассажиры с положительными результатами на COVID-19:

- 01.04.2020, поезд Москва-Кинешма №662э (вагон 11), отправление в 22:05, прибытие в Кинешму в 07:39 02.04.2020.

- 01.04.2020, маршрутный автобус Москва (Щелковский автовокзал) - Иваново, отправление в 07:00, прибытие в 11:40.

- 01.04.2020, автобус Иваново-Кинешма, отправление в 11:40.

- 03.04.2020, попутный автомобиль из Москвы (Щелковский автовокзал) до Иваново, отправление в 09:30.

- 03.04.2020, маршрутный автобус Иваново (автовокзал) - Лух, отправление в 18:30.

- 05.04.2020, «Ласточка» Москва-Иваново №838я (вагон 1), отправление в 14:09, прибытие в 17:59.

- 05.04.2020, автобус Москва (Щелковский автовокзал) - Иваново (автовокзал), отправление в 10:00, прибытие в 15:30.

Тем, кто ехал на этих поездах и автобусах, в первую очередь, советуют не паниковать. Нужно вызвать участкового врача на дом, сообщив, что вы пользовались тем же транспортом, что и предположительно зараженные. Врач выдаст больничный и определит, необходимо ли тестирование или лечение. Исключите любые контакты и проведите 14 дней на карантине. Родные и близкие, которые живут с вами, также должны уйти в режим

самоизоляции.