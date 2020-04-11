Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 11 апреля 2020: на карантин закрыто отделение больницы

- В Ивановской области по-прежнему зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки, к счастью, больше их не стало. Семь пациентов выписаны из 1-ой городской больницы Иваново.

- За сутки выявлено еще 9 положительных экспресс-тестов, которые направлены в федеральные лаборатории для подтверждения или опровержения результатов. Среди тех, кто находится под подозрением, два человека из реабилитационного отделения регионального кардиодиспансера, одна женщина, контактировавшая с зараженным супругом, а один мужчина – с зараженной женой. Еще двое – вахтовики, которые вернулись из Москвы и две девушки оттуда же. Также один человек приехал домой в Ивановскую область из-за границы.

Еще по 5 тестам, отправленным ранее, ожидается заключение. По другим пяти тестам из лабораторий пришли отрицательные результаты.

- Среди людей, экспресс-тесты которых показали положительные результаты, один мужчина возвращался на поезде «Ласточка», кроме того, поездом из Москвы в Иваново приехала и другая возможно зараженная девушка. Установить круг их контактов будет крайне сложно, если вообще возможно.

- Отделение кардиодиспансера в Иванове закрывается на 14-дневный карантин. Там остаются и врачи, и пациенты. Среди положительных экспресс-тестов, выявленных за последние сутки, два принадлежат ивановцам из реабилитационного отделения этой больницы.

- За сутки с карантина были выписаны 20 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются 2374 ивановца. С симптомами простудных заболеваний госпитализированы 139 жителей области.

- В Ивановской области маршруты автобусов, которые едут до кладбищ, будут укорочены. Отменят и спецрейсы на кладбища в Пасху и Радоницу. Напомним, что сейчас в регионе закрыты все погосты, исключения делаются только для погребальных процессий.

Изменения коснутся маршрутов №119 и №144. Конечной остановкой №119 станет деревня Голчаново, а №144 – «Почта» в селе Богородское. Автобусы №122 не будут останавливаться у кладбищ в районе деревни Сальцева.

- Пока не понятно, состоятся ли в Ивановской области пасхальные богослужения. До Пасхи остается еще полторы недели и время на то, чтобы принять решение, есть.

- В Ивановской области выявлено 6328 случаев нарушения режима самоизоляции. Вынесены предписания, из них 1957 – ивановцам старше 65 лет.

Сотрудниками полиции составлено 242 протокола в отношении нарушителей. По 16 из них суды уже приняли решения: оштрафовать на суммы от 1000 до 5000 рублей.