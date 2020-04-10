Как работает полиция в Ярославской области при коронавирусе: что делать, если нужно в ГИБДД и к участковому

На время режима самоизоляции участковые уполномоченные полиции приостановили прием посетителей. Но в случае необходимости ярославцы могут обратиться за помощью в органы внутренних дел следующим образом:

- направить письмо по Почте России;

- направить письмо в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» на сайте МВД России и официальных сайтов подразделений системы МВД;

- позвонить по телефону 02 или с сотового 102.

В условиях пандемии подразделения ГИБДД Ярославской области свои услуги по регистрации транспорта, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут предоставлять только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Если требуется внести изменения в конструкцию автомобиля, то получить разрешение на это действие можно без личного обращения. Достаточно подать заявление на электронную почту на специально созданные адреса:

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (г. Ярославль) yargbo@mvd.ru;

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (п. Петровское)

petrovskgbo@mvd.ru;

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (г. Данилов) danilovgbo@mvd.ru;

- РЭО ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» rybinskgbo@mvd.ru;

- РЭО ГИБДД ОМВД России по Угличскому району uglichgbo@mvd.ru;

- РЭО ГИБДД МО МВД России «Тутаевский» tutaevgbo@mvd.ru;

- РЭО ГИБДД МО МВД России «Некоузский» nekouzgbo@mvd.ru

Выдавать свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будут по предварительной записи. Записаться можно по телефонам:

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (г. Ярославль) 8(4852)78-74-03;

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (п. Петровское) 8(48536)4-04-52;

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (г. Данилов) 8(48538)5-24-01;

- РЭО ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» 8(4855)24-26-16;

- РЭО ГИБДД ОМВД России по Угличскому району 8(48532)5-37-57;

- РЭО ГИБДД МО МВД России «Тутаевский» 8(48533)2-21-93;

- РЭО ГИБДД МО МВД России «Некоузский» 8(48547)2-12-31.

Допускать ярославцев в подразделения Госавтоинспекции будут только по спискам, сформированным при предварительной записи.