«Вызов нового времени»: выдержат ли ярославские учителя, школьники и их родители испытание онлайн-обучением?

Из-за пандемии коронавируса ярославские школы перешли на дистанционное обучение. Педагоги, ученики и их родители практически в одночасье были вынуждены перестроиться на новый режим работы. Мы пообщались с участниками образовательного процесса и узнали, что они думают об онлайн-уроках.

Дистанционка «грозит некоторыми потерями знаний»

Первые дни дистанта оказались непростыми для всех. Изменился формат, усложнилась организация процесса. Педагогам пришлось проделать огромную работу.

- Сложно всем. Особенно трудными стали первые два дня, когда надо было не просто дать детям знания, а еще и практически в индивидуальном порядке работать с родителями. Им очень важно понимать, как обучается их ребенок и какие задачи может решить родитель, чтобы облегчить процесс обучения. Здесь главное - работать в связке, - рассказывает директор школы №52 Елена Кирпичева.

По словам руководителя учреждения, у дистанционного обучения достаточно много плюсов. Так, например, у ребенка есть возможность получить новые для себя навыки и овладеть компетенциями, которые помогут ему расти в собственных глазах. Но при этом и минусы у такой формы есть.

- Ребенку важно быть в коллективе, видеть глаза и эмоции учителя, который доносит материал, учитывая индивидуальность ребенка. Мы знаем, что дети имеют разные способности, темп усвоения материала и уровень мотивации. При дистанционном обучении учесть эти особенности сложнее. Поэтому такой формат для многих детей грозит некоторыми потерями знаний. Придется при выходе активно их восполнять в том же индивидуальном порядке, - отмечает Елена Кирпичева.

Довольно легко адаптировались к режиму онлайн-обучения молодые педагоги.

- Главное в этой ситуации - быть мобильным, уметь подстраиваться под новые условия работы. Если обычный режим ведения уроков - это презентации и интерактивы, то сейчас - камера, zoom, чаты, группы во ВКонтакте и другие приложения, которыми педагоги должны (а сейчас просто обязаны!) научиться пользоваться. И, конечно, нам, молодым специалистам, это очень близко. Поэтому я адаптировалась быстро, - делится своим мнением Мария Острась, учитель русского языка школы №37.

Перед началом онлайн-занятий у многих учителей возникали опасения: а справятся ли с такой формой дети?

- Дистанционное обучение - настоящий вызов нового времени. Учителям и ученикам приходится подстраиваться под новые веяния, педагоги делают процесс обучения доступным и интересным. Первый опыт уроков в zoom.us показал, что ученики успешно справляются со всеми техническими сложностями и успешно участвуют в уроке, - отмечает Дарья Долганова, заместитель директора и учитель английского языка школы №37.

А что думают о «дистанционке» сами дети?

«Хочется в школу на обычные уроки»

Процесс обучения в школах организован по-разному. В одних ведутся занятия в режиме онлайн, в других как таковых уроков нет, детям присылают материалы для изучения и задания, которые нужно выполнить к установленному сроку. Многие школьники отмечают, что с переходом на удаленку нагрузка значительно возросла.

- Дистанционное обучение мне не нравится. Хочется в школу на обычные уроки. Сейчас мне учиться сложнее, потому что довольно много задают. Даже по физкультуре нужно делать домашнее задание, - рассказывает ученик начальной школы Дима.

Пожалуй, сложнее всего сейчас выпускникам. Они еще не успели привыкнуть к мысли о переносе экзаменов, а тут новое испытание онлайн-обучением.

- Школа делает все возможное, чтобы ученикам было комфортно. Учителя дают обратную связь, разъясняют то, что нам непонятно. У дистанционного обучения есть плюсы: появляется больше времени для самоподготовки к экзаменам. Но огорчает тот факт, что, возможно, мы уже не вернемся в любимую школу, не сядем за парты, и это немного подрывает моральную составляющую, настрой и уверенность. Как и в целом пока не до конца понятная ситуация с тем, как и что мы будем сдавать, - делится своими мыслями одиннадцатиклассница Аня.

Нервы уже не в порядке

Первые дни онлайн-обучения изрядно потрепали нервы и родителям. Оказалось, что организовать ребенка в домашних условиях очень сложно. Но проблема не только в этом.

- В нашем случае дистанционное обучение заключается в том, что нам выдали задание по учебникам и рабочим тетрадям и мы должны сами обучать детей. В целом все бы ничего, но кто бы объяснил, как учить, как донести материал, чтобы было понятно. Мы, родители, не профессионалы же. А еще сложно наладить дисциплину. Маме надо привыкнуть к тому, что она работает дома, и еще теперь надо объяснять ребенку материал. Так что пока тяжело, но, может, со временем станет полегче, надежда не покидает, - рассказывает мама первоклассника Ольга.

Как же пережить этот непростой период, как помочь ребенку и сохранить при этом здоровую атмосферу в семье?

«Родители - не педагоги, не надо брать на себя такую ответственность»

- Трудностей сейчас много, но этот период стоит рассмотреть как возможность. Прежде всего, как возможность провести время со своими детьми, лучше узнать их, выстроить с ними гармоничные отношения. Родителям стоит понаблюдать, что нравится ребенку, какие способности есть у него. Если сейчас сделать это, то в дальнейшем можно будет избежать многих проблем, в том числе и с самоопределением, - считает кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского Анна Цымбалюк.

Интернет пестрит всевозможными советами о том, как организовать ребенка в условиях дистанционного обучения. И каждый найдет среди них то, что придется по душе. По мнению Анны Цымбалюк, главное осознать: родители - не педагоги. Им сложно объяснить ребенку материал так, как это сделал бы учитель. И не надо брать на себя такую ответственность. Пусть ребенок делает то, что может. Для него это шанс научиться самостоятельно учиться.