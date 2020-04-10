2020-04-10T01:00:04+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 10 апреля 2020: 13 новых заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 10 апреля 2020
Полина Вачнадзе
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На данный момент у 60 жителей Ивановской области подтвержден диагноз «коронавирус»На данный момент у 60 жителей Ивановской области подтвержден диагноз «коронавирус»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- На данный момент у 60 жителей Ивановской области подтвержден диагноз «коронавирус», за последние сутки им в регионе заболели сразу 13 человек.

7 человек уже выписаны из 1-ой городской больницы Иванова. За сутки под наблюдения врачей взяты 232 человека, выписано 548 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются 2305 жителей Ивановского региона у которых срок карантина заканчивается в разное время.

- У годовалой девочки из Тейковского района Ивановской области COVID-19 не подтвердился. Из Москвы пришел отрицательный тест.

- Статистика заболевших по населенным пунктам и районам.

Иваново – 19 (за сутки +4)

Вичуга – 8 (за стуки +3)

Кинешма – 2 (за сутки +1)

Кохма – 1 (за сутки 0)

Тейково – 0

Шуя – 3 (за сутки 0)

Вичугский район – 1 (за сутки 0)

Гаврилово-Посадский район – 2 (за сутки 0)

Ивановский район – 5 (за стуки 0)

Ильинский район – 2 (за сутки +1)

Кинешемский район – 1 (за сутки 0)

Комсомольский район – 1 (за сутки 0)

Лухский район – 2 (за сутки 0)

Приволжский район – 1 (за сутки +1)

Пучежский район – 1 (за сутки 0)

Родниковский район – 2 (за сутки 0)

Савинский район – 2 (за сутки +1)

Фурмановский район – 3 (за сутки 0)

Южский район – 3 (за сутки +2).

- В Ивановской области все кладбища закрываются для посещений. Исключение будет сделано только для погребальных процессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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