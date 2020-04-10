Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 10 апреля 2020: 13 новых заболевших
- На данный момент у 60 жителей Ивановской области подтвержден диагноз «коронавирус», за последние сутки им в регионе заболели сразу 13 человек.
7 человек уже выписаны из 1-ой городской больницы Иванова. За сутки под наблюдения врачей взяты 232 человека, выписано 548 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются 2305 жителей Ивановского региона у которых срок карантина заканчивается в разное время.
- У годовалой девочки из Тейковского района Ивановской области COVID-19 не подтвердился. Из Москвы пришел отрицательный тест.
- Статистика заболевших по населенным пунктам и районам.
Иваново – 19 (за сутки +4)
Вичуга – 8 (за стуки +3)
Кинешма – 2 (за сутки +1)
Кохма – 1 (за сутки 0)
Тейково – 0
Шуя – 3 (за сутки 0)
Вичугский район – 1 (за сутки 0)
Гаврилово-Посадский район – 2 (за сутки 0)
Ивановский район – 5 (за стуки 0)
Ильинский район – 2 (за сутки +1)
Кинешемский район – 1 (за сутки 0)
Комсомольский район – 1 (за сутки 0)
Лухский район – 2 (за сутки 0)
Приволжский район – 1 (за сутки +1)
Пучежский район – 1 (за сутки 0)
Родниковский район – 2 (за сутки 0)
Савинский район – 2 (за сутки +1)
Фурмановский район – 3 (за сутки 0)
Южский район – 3 (за сутки +2).
- В Ивановской области все кладбища закрываются для посещений. Исключение будет сделано только для погребальных процессий.
ИСТОЧНИК KP.RU