Дмитрий Миронов: «В условиях коронавируса службы жизнеобеспечения должны работать без перебоев»

Для обсуждения актуальных вопросов на прямую линию с губернатором Дмитрием Мироновым вышли руководители профильных департаментов и главы районов.

– Из-за распространения коронавируса в нашем регионе, как и во всей стране, есть определенные сложности, но ситуация контролируемая. Я призываю всех к строгому соблюдению правил безопасности и мер профилактики, – сказал Дмитрий Миронов. – Сложившаяся обстановка заметно влияет на жизнь нашей области, поэтому приходится корректировать наши планы и действия. Мы будем встречаться в режиме видеоконференции сколько потребует ситуация. При этом правительство области должно обеспечить бесперебойное функционирование всех сфер жизнеобеспечения в любых условиях.

На сегодняшний день актуальным вопросом является готовность региона к пожароопасному периоду 2020 года. Аномальные погодные условия в этом году сдвинули его начало на более раннюю, чем обычно, дату – 1 апреля.

На заседании правительства Ярославской области отмечено, что проверка Федерального агентства лесного хозяйства показала: регион к пожароопасному сезону готов. В процессе обнаружения и тушения пожаров в лесах будут задействованы 837 человек, 15 пожарно-химических станций и 538 единиц техники.

В соседних субъектах РФ уже зафиксированы случаи лесных пожаров.

– Причиной этого, как и прежде, чаще всего становится человеческий фактор, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Поэтому сейчас очень важно правильно организовать профилактическую работу с населением. В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами необходимо грамотно выстроить процесс в новых условиях.

Как сообщил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев, сотрудники лесничеств постоянно проводят работу по предупреждению пала травы. Организовано распространение тематических листовок, налажено взаимодействие со средствами массовой информации.

В целях профилактики на территориях, примыкающих к лесному фонду, в прошлом году было создано более тысячи километров минерализованных полос, прочищено более 1 800 километров, размещено более 640 аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности, благоустроено 522 места отдыха.

В этом году предусмотрено создание минерализованных полос протяженностью более 800 километров и прочистка их территории в 1 600 километров, установка 70 аншлагов и благоустройство 196 мест отдыха.

Важное направление работы – своевременное выявление лесных пожаров. Для этих целей за счет областного бюджета в прошлом году приобретены четыре камеры и беспилотный летательный аппарат типа «Крыло» с дальностью полета до 50 километров для мониторинга обстановки.

На территории лесного фонда региона установлены 8 камер. Они размещены в муниципальных образованиях, которые наиболее подвержены возникновению пожаров из-за наличия торфяников. Это Ростовский, Некоузский, Большесельский и Рыбинский районы, а также Переславль-Залесский.

Новые спецмашины, закупленные в рамках реализации регионального и федерального проектов «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» дают дополнительные возможности для оперативного реагирования в условиях пожароопасного сезона.

В прошлом году на федеральные средства, объем которых составил более 60 миллионов рублей, приобретены 22 единицы техники и 63 единицы навесного оборудования.

Обновление автопарка в лесной отрасли будет продолжено. В этом году его пополнят два гусеничных трактора, пожарная автоцистерна, автомобиль повышенной проходимости, автобус и 23 единицы навесного оборудования. На эти цели региону из федерального бюджета будет выделено порядка 30 миллионов рублей.