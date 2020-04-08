Коронавирус в Иванове, последние новости на 8 апреля 2020: 47 болеющих и 4 выздоровевших

- В Ивановской области зарегистрировано в общей сложности 47 случаев заражения короновирусом. За сутки выявлено 14 новых случаев. Четыре пациенты уже выздоровели, из них двое – за последние сутки.

Также выявлено три положительных экспресс-теста, они направлены в федеральные лаборатории. Ивановцы, контактировавшие с теми, кто сейчас под подозрение, находятся на карантине.

На данный момент под наблюдением медиков находятся 1482 человека. С симптомами простудных заболеваний госпитализировано 104 ивановца. Сюда входят и жители области с подтвержденным диагнозом на коронавирус, и с положительными экспресс-тестами, а также с признаками простуды, но с отрицательными тестами на COVID-19. Самочувствие у всех удовлетворительное.

- В Ивановской области морально поддержали медиков. В 1-ю городскую больницу, роддом №4 и Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации отправили 10 килограммов апельсинов и по большому сладкому пирогу. Через неделю собираются выдать всем поливитамины и кремы для рук, а потом – обеспечить подвоз горячего питания для всех сотрудников, которые работают с коронавирусом.

- В Ивановской области запретили любительскую охоту.

- Губернатор региона подписал указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» и обязал руководителей предприятий не привлекать к работе людей старше 65 лет и тех, кто имеет определенные хронические заболевания.

- Жители Ивановской области могут получить бесплатно и дистанционно консультации врачей – терапевтов, педиатров и узких специалистов по 10 специальностям. Получить услугу можно на сайте dr-telemed.ru или через приложение «Доктор рядом Телемед», а также по телефону 8-800-550-69-17.

- Офис «Мои документы» в Иваново не будет принимать граждан до 30 апреля. Все записи на прием отменены, получить готовые документы можно в дежурном офисе «Центральный» два раза в неделю. Подробная информация по телефону 8(4932)30-03-20.

- В Ивановской области проверяют санитарное состояние не только общественного транспорта, но и такси. Уже обследовано 4074 автобусов и троллейбусов, составлено 40 административных материалов по нарушениям. Начали проверять и такси. Водитель обязан как можно чаще мыть руки с мылом или протирать антисептиком, после каждой высадки пассажиров проветривать салон и обрабатывать ручки дверей, подлокотники, пряжки ремней безопасности.