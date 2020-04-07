2020-04-07T01:00:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославле, последние новости на 7 апреля 2020: диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 7 апреля 2020 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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Всего за сутки было сделано 336 тестов.Всего за сутки было сделано 336 тестов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По состоянию на вечер 6 апреля в Ярославской области ожидают подтверждения два положительных экспресс-теста. Всего за сутки было сделано 336 тестов. На изоляции находятся 1087 человек.

Несмотря на нерабочие дни, обязательства по финансовым сделкам должны исполняться точно в срок, который указан в договоре. Однако кредиторы должны будут учитывать фактическую ситуацию конкретного должника.

В Ярославской области организована акция «Вирус добра». Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области решили собрать продукты питания для детей, которые из-за пандемии вместе с семьями попали в сложную жизненную ситуацию.

В городе проводетя проверки соблюдения подростками карантина. Инспекции посещают детские площадки города. Всего в апреле специалисты провели девять бесед.

Всем ярославцам старше 65 лет, которым с лекарствами не могут помочь родные и близкие, препараты домой будут доставлять студенты-медики.

В Рыбинске составили список предприятий, готовых принимать заказы по пошиву гигиенических масок. Продавать маски можно в любой торговой точке, где сейчас реализуются товары первой необходимости – эти изделия не требуют сертификации.

Школьники Ярославской области приступили к дистанционному обучению. По данным мониторинга, почти 80% учеников имеют достаточные технические условия для обучения онлайн.

В Ярославле с 6 по 10 апреля будут работать центры занятости населения. Прием граждан будет осуществляться по предварительной явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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