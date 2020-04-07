Коронавирус в Ярославле, последние новости на 7 апреля 2020: диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек
По состоянию на вечер 6 апреля в Ярославской области ожидают подтверждения два положительных экспресс-теста. Всего за сутки было сделано 336 тестов. На изоляции находятся 1087 человек.
Несмотря на нерабочие дни, обязательства по финансовым сделкам должны исполняться точно в срок, который указан в договоре. Однако кредиторы должны будут учитывать фактическую ситуацию конкретного должника.
В Ярославской области организована акция «Вирус добра». Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области решили собрать продукты питания для детей, которые из-за пандемии вместе с семьями попали в сложную жизненную ситуацию.
В городе проводетя проверки соблюдения подростками карантина. Инспекции посещают детские площадки города. Всего в апреле специалисты провели девять бесед.
Всем ярославцам старше 65 лет, которым с лекарствами не могут помочь родные и близкие, препараты домой будут доставлять студенты-медики.
В Рыбинске составили список предприятий, готовых принимать заказы по пошиву гигиенических масок. Продавать маски можно в любой торговой точке, где сейчас реализуются товары первой необходимости – эти изделия не требуют сертификации.
Школьники Ярославской области приступили к дистанционному обучению. По данным мониторинга, почти 80% учеников имеют достаточные технические условия для обучения онлайн.
В Ярославле с 6 по 10 апреля будут работать центры занятости населения. Прием граждан будет осуществляться по предварительной явке.
ИСТОЧНИК KP.RU