Кронавирус в Иванове: заразился сотрудник департамента образования

На данный момент 31 житель Ивановской области имеет подтвержденный диагноз «коронавирус» и еще у 30 человек экспресс-тесты показали положительные результаты. 14 из них выявили в минувшие выходные и отправили в федеральные лаборатории для подтверждения или опровержения первоначального диагноза. Все пациенты госпитализированы, а те люди, что с ними контактировали, находятся на карантине.

По 16 положительным тестам, которые были получены ранее, пока еще проводятся проверки.

За выходные под наблюдения врачей попали 364 ивановца, выписали 102 человека. На карантине остаются 1482 жителя региона, сроки самоизоляции у них заканчиваются в разное время.

- Идет ощутимый рост заболевания. Во многом это обусловлено тем, мы почти в три раза увеличили объем тестирования. Сегодня делаем порядка 350 тестов ежедневно. Число положительных результатов растет, растет и количество людей, которые с ними контактировали, - сказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

По его словам, заболеваемость развивается по нескольким линиям: это и люди, с которыми контактировал доктор из областной больницы, и ивановцы, которые приехали из Москвы, где работали вахтовым методом. Положительный результат дали и пробы сотрудника департамента образования, который лечился от острой пневмонии.

- Ситуация взята на контроль, все контакты, а это 32 человека, направлены на 14-дневный карантин и будут протестированы, - пояснил руководитель депздрава.

На карантине находятся сотрудники Центра восстановительного лечения – туда поместили всех пациентов нейрохирургического отделения ОКБ, после того, как у врача областной больницы нашли вирус. Первоначально у них были отрицательные результаты, но второй тест у большинства дал положительный ответ.

Кроме того, по словам Артура Фокина, на этой неделе начнут тестировать всех медиков, которые работали с COVID-положительными пациентами. Проводить тесты намерены раз в неделю.

В воскресенье в больницы региона было передано 50 тысяч медицинских масок, вчера – еще 150 тысяч.

На данный момент подтвержденный диагноз имеют 12 пациентов в Иванове, 4 – в Вигуче, 3 – в Ивановском районе, по 2 – в Фурманове, Лухском, Гаврилово-посадском районе, по 1 – в Шеу, Ильинском, Родниковском, Пучежском, Савинском, Южском, Кинешемской районах.