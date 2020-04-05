Коронавирус в Иванове, последние новости на 5 апреля 2020: областная клиническая больница закрылась на карантин

Мы собрали последние новости на 5 апреля 2020 о коронавирусе в Иванове.

На двухнедельный карантин закрылась областная клиническая больница. Такое решение приняли из-за положительных тестов на COVID-19 у нескольких врачей и пациентов. Всех пациентов, кроме тех, кто находится в реанимации, выписали. Все медики, включая главврача, проведут все 14 дней в стенах медучреждения.

Общественная палата региона запустила «горячую линию» по вопросам режима самоизоляции: 8 (930) 360-34-22 (с 9:00 до 18:00). Кроме того, в каждом муниципальном районе также работают телефоны «горячей линии». Информация о контактных данных размещена на сайте правительства Ивановской области.

По данным на вечер 4 апреля, в больницах находятся 23 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За сутки в регионе еще 13 экспресс-тестов на COVID-19 показали положительный результат. Для подтверждения их отправили в Москву. Теперь в регионе ждут ответа по 26 пробам. По двум тестам, которые были ранее отправлены в столицу, получили отрицательные результаты. Это пациенты из Кинешмы и Вичуги.