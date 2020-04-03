2020-04-03T01:00:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославле, последние новости на 3 апреля 2020: самоизоляция продолжается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 3 апреля 2020 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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Дмитрий Миронов отметил, что сейчас ситуация в регионе контролируемая.Дмитрий Миронов отметил, что сейчас ситуация в регионе контролируемая.Фото: Правительство Ярославской области
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Мы собрали последние новости на 3 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле. По данным на вечер 2 апреля, в области на обязательной самоизоляции находится 2081 человек. За прошедшие сутки на наличие коронавируса обследовали 298 человек. При этом было выявлено девять сомнительных результатов.

Положительные пробы отправлены на подтверждение в Москву. Таким образом, Ярославская область ждет подтверждения 12 анализов на COVID-19.

Кроме того, стало известно, что ярославцам, которые не соблюдают режим карантина, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Согласно приказу Президента России Владимира Путина, если человек просто нарушил карантин в условиях угрозы распространения коронавируса, ему грозит штраф до от 15 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, Владимир Путин выступил с обращением к населению страны. Он подчеркнул, что срок действия нерабочей недели было решено продлить до 30 апреля. При этом Президент сказал, что власти субъектов РФ наделены полномочиями изменять длительность режима самоизоляции. Кроме того, местное правительство может пойти на ужесточение мер в борьбе с распространение пандемии.

Вечером 2 апреля губернатор Ярославской области выступил с обращением к жителям региона. Дмитрий Миронов отметил, что сейчас ситуация в регионе контролируемая.

- Мы с вами продолжим жить в условиях ограничительных мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. В сегодняшнем телеобращении к нации Президент России объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца. Как подчеркнул Владимир Владимирович, каждый регион будет определять конкретные карантинные меры самостоятельно, - сказал Дмитрий Миронов. -Правительство области в ближайшие дни определится с перечнем мероприятий, которые будут осуществляться в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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