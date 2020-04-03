«Люди выпрыгивают из окон»: В Кинешме полыхает многоквартирный дом [Видео]
На месте работают спасатели и медики
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В городе Кинешма Ивановской области ночью с 3 на 4 апреля произошел крупный пожар. Пламя бушует в жилом многоквартирном доме №3 по улице Щорса.
Очевидцы происшествия сообщают, что люди выпрыгивают из горящих квартир на втором и третьем этаже здания.
К дому стянулись пожарные, медики скорой оказывают помощь людям. Информации о количестве жертв пока нет, число пострадавших уточняется.
Причины возгорания также неизвестны. «Комсомольская правда» следит за развитием событий. Материал дополняется.
Пожар в городе Кинешма.
ИСТОЧНИК KP.RU