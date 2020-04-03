Коронавирус в Иванове, последние новости на 3 апреля 2020: ввели режим обязательной самоизоляции

Со 2 апреля в Ивановской области начал действовать режим обязательной самоизоляции.

Выходить из дома можно только в определенных случаях:

- получение экстренной медицинской помощи или иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- поездка на работу, если вы обязаны ходить на работу (при этом нужно иметь при себе паспорт, служебное удостоверение или справку от работодателя в свободной форме);

- совершение покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- выгул домашних животных;

- необходимость вынести бытовой мусор.

Исключение сделали для волонтеров и тех, кто ухаживает за родственниками, находящимися в группе риска.

Находясь на улице или в общественных местах, нужно соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров и не собираться компаниями более двух человек. Исключение действует для родителей с несовершеннолетними детьми; членов семьи, которые проживают вместе; для тех, кто исполняет свои служебные обязанности.

Выписали первого выздоровевшего пациента. По состоянию на вечер 2 апреля в больницах находятся 11 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Самочувствие у всех нормальное. Под наблюдением остаются 1128 человек.

За минувшие сутки выявили еще девять положительных экспресс-тестов, их отправили в Москву. Теперь в регионе ждут подтверждения 16 анализов.