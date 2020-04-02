Коронавирус в Ярославле, последние новости на 2 апреля 2020 года: никаких больше свадьб!

По данным на 1 апреля, в режиме самоизоляции сейчас находятся 1982 человека. За сутки их число снизилось сразу на 627 человек.

С 1 апреля в Рыбинске закроются все общественные места. Парки, детские площадки и скверы не будут работать, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Горожане не смогут зайти на территорию: там натянут сигнальные ленты.

Из-за режима самоизоляции существенно снизилось количество пассажиров в общественном транспорте, в том числе в междугороднем и пригородном. Поэтому с 1 апреля большинство автобусов перешли на работу по расписанию выходного дня.

С 30 марта по 1 апреля включительно все отделения почты были закрыты для посетителей. Отделения начали работать 2 апреля.

Ярославле сотрудники полиции по прежнему контролируют режим самоизоляции граждан. Помимо правоохранителей в состав оперативных групп входят медики и сотрудники Роспотребнадзора.

Почтальоны будут приносить пенсии и другие социальные пособия домой. Доставка, как сообщает пресс-служба Почты России по Ярославской области, начнется с 4 апреля, то есть, с субботы.

В Ярославле из-за распространения коронавируса свою работу приостановит медицинская и призывная комиссия. Комиссариат прекратит свою работу с 30 марта по 13 апреля 2020 года.

Жители Ярославской области вбили слово «Коронавирус» в поисковую строку браузера 1 059 502 раз. Таким образом Ярославская область заняла второе место в межрегиональном рейтинге интереса к COVID-19.

Активисты общественной организации «Трезвый Ярославль» обратились к губернатору Дмитрию Миронову с предложением запретить продажу алкоголя. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях.

Со 2 апреля в поликлиниках области временно приостановят плановую медицинскую помощь, включая офтальмологическую и стоматологическую. Такое решение приняли в областном департаменте здравоохранения.

В целях снижения риска распространения коронавируса ЗАГСы региона изменят режим работы. Со 2 апреля до 1 июня приостанавливают прием заявлений на регистрацию и расторжение брака.

С 3 по 13 апреля временно отменяются рейсы некоторых междугородних и пригородных электричек.