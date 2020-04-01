В Костромской области полиция вместе со спецназом накрыли наркопритон

В поселке Сусанино Костромской области сотрудники полиции совместно с бойцами спецподразделения «ГРОМ» накрыли наркопритон. Сообщения о подозрительной активности в этой квартире начали поступать от других жиров дома. Люди жаловались на странное поведение и специфических гостей 44-летнего хозяина квартиры.

- Как установили полицейские, владелец квартиры предоставлял свое помещение для изготовления наркотическое средство «дезоморфин». В ходе обыска в жилище стражи порядка изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотических средств, а также их компоненты – лекарственные препараты и химические вещества, - прокомментировали в пресс-службе региональной полиции. - В результате операции правоохранители задержали хозяина и четырех его ранее судимых гостей.

В отношении организатора притона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.