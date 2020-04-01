Как ярославцам карантин пережить

Время карантина – это прекрасная возможность провести время с семьей, отдохнуть, почитать книгу, заняться тем, на что раньше не было времени. К счастью, интернет предлагает нам массу идей: начиная с генеральной уборки и заканчивая кулинарией. Но, если вы уже успели перемыть все окна, приготовить обед из пяти блюд и теперь не знаете, чем себя занять, не паникуйте! Мы сделали подборку сервисов, доступ к которым стал бесплатным на время карантина.

Сквозь пространство и время

Сейчас даже на улицу не выйти, а так хотелось бы прогуляться по Парижу. Хотя с другой стороны, зачем гулять, если можно насладиться достопримечательностями виртуально? Вы когда-нибудь бродили по парижским катакомбам? На сайте подземелья для просмотра доступны несколько частей катакомб, в числе которых гигантский оссуарий — место для хранения скелетированных останков. Красиво, интересно и никакой опасности заразиться!

На сайте Лувра проводятся виртуальные экскурсии по музею, галерея Уффици открыла цифровые архивы, а Сикстинская капелла открыта для виртуальных туристов. И никакой очереди! А благодаря проекту Google Arts & Culture у нас есть возможность посетить музеи и храмы по всему миру, не выходя из дома.

Если вы уже все видели и везде бывали, то отправляйтесь прямиком на сайт NASA, там доступна видеогалерея с хорошим разрешением — Луна еще никогда не была так близко.

В мире животных

Жизнь в зоопарке не останавливается ни на минуту. Хотите убедится? На сайте московского зоопарка проходят трансляции в режиме реального времени из вольеров с обезьянами и пандами, но по расписанию: на обезьян можно посмотреть с 9:00 до 17:00, зато любоваться пандами сколько душе угодно.

А еще на официальных страничках в соцсетях появляются видеозаписи трапезы животных. Их можно посмотреть с понедельника по пятницу в 19:00. Также есть видео с камер, которые крепятся на головы работников зоосада. Создается ощущение, будто вы сами кормите морского котика рыбой.

Море кино

Панды - это, конечно, хорошо, но веселая комедия или документальный фильм еще лучше! А тут есть, где разгуляться: онлайн-кинотеатры открывают доступ к невероятному количеству кинолент абсолютно бесплатно. Кинопоиск HD дает возможность посмотреть

7 000 фильмов по промокоду POKAVSEDOMA до конца апреля, More.TV дарит месяц фильмов и сериалов по промокоду SIDIMDOMA. Для любителей документального жанра Nonfiction.film предлагает бесплатную подписку на 30 дней по промокодуSYSOEVFM.

На книжной полке

Если перечитали все книги в доме, не паникуйте. MyBook бесплатно открывает двери в свою библиотеку на месяц по промокоду STAYHOME. 150 тысяч электронных книг ждут своего читателя, а если вам больше нравится слушать, то сервис Storytel также дает месяц бесплатной подписки на аудиокниги.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Книги почитали, фильмы посмотрели, по музеям "походили", до самообразования рукой подать. Университет интернет-профессий «Нетология» предоставил бесплатные видеокурсы о дизайне, бизнесе и маркетинге по промокоду STAYHOME на месяц.

А еще онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education дарит доступ к 46 курсам «Дизайн-библиотеки» — целых 400 часов бесплатных видеолекций при регистрации.

Хотели давно выучить или подтянуть иностранный язык? До 1 мая курсы английского с нуля «Метод Тичера» бесплатны.

И напоследок. Не относитесь к карантину как к заточению, у вас появилась прекрасная возможность провести время увлекательно и с пользой. Не упустите этот шанс!