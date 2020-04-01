Коронавирус в Ярославле, последние новости на 1 апреля 2020 года: все на самоизоляцию!

- Новых случаев заражения коронавирусом в Ярославской области нет. В больницах под наблюдением врачей находятся три человека с подтвержденным диагнозом: состояние двоих удовлетворительное, у одного человека – средней тяжести. На карантине 2609 ярославцев.

- Правительство региона настоятельно рекомендует ярославцам самоизолироваться: не выходить из дома, а если это все же надо сделать, то соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

- 31 марта на улицы Ярославля вышли первые патрули. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают пожилых людей, что те находятся в группе риска и до 14 апреля могут должны соблюдать режим самоизоляции.

- В Ярославской области расширили перечень жизненно необходимых товаров. В него вошли печатная продукция, ряд товаров для детей, гигиенические принадлежности многое другое.

- Для ярославского малого и среднего бизнеса могут отсрочить налоговые платежи. В первую очередь это коснется тех, кто занимается досугом, дополнительным образованием, бытовыми услугами, перевозками.

- Общественный транспорт Ярославля начал работать в режиме выходного дня. Некоторые автобусы отменены.

- В Ярославле открыли еще две лаборатории для проведения анализов на коронавирус, теперь их три. Сомнительные результаты отправляют в Новосибирск или в Москву.

- Регистрация браков в Ярославле будет проходить без торжественной части. Сотрудники просят новобрачных приглашать на роспись не более 10 человек.

- Яндекс оценил самоизоляцию ярославцев в 3,6 балла из пяти. При пяти баллах в городе тихо, как ночью.