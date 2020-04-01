2020-03-31T16:49:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ивановской области закрывают салоны красоты и сауны

Ивановцы нажаловались на плохую уборку в салонах
Полина Вачнадзе
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На данный момент в Ивановской области медики наблюдают 16 пациентов. ФОТО: правительство Ивановской областиНа данный момент в Ивановской области медики наблюдают 16 пациентов. ФОТО: правительство Ивановской области
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С 1 апреля, то есть с завтрашнего дня, в Ивановской области все салоны красоты, а также бани и сауны будут закрыты. Так как количество заболевших растет, в регионе принято решение регламентировать содержанием мест общего пользования в период повышенной готовности. В первую очередь, это коснется магазинной, автозаправок и общедомовых пространст, например, подъездов. Контролировать качество уборки начнут с завтрашнего дня.

Ограничительыне меры коснутся салонов красоты, бань и саун.

- Мы мониторим социальные сети, поступает много жалоб по поводу салонов красоты, - сказал глава облздрава Артур Фокин. – К сожалению, мы видим, что многие из них не соблюдают рекомендованные нормы, поэтому мы вынуждены принять общее для всех решение – салоны красоты закрыть.

Закрываются и парные в банях и саунах, бани будут работать только для гигиенических процедур. Не стоит забывать, что влажная среда – идеальная для распространения вируса. И, как сказал глава регионального департамента здравоохранения, сейчас не время для развлечений.

На данный момент в Ивановской области медики наблюдают 16 пациентов: у 9 из них диагноз «коронавирус» подтвержден, у семерых экспресс-тесты показали положительные результаты. Круг контактов этих людей уже отработан, все находятся на карантине.

- За сутки выявлено два положительных экспресс-теста, они направлены в лабораторию в Москву. Один из этих людей – из списка контактов нейрохирурга, который прилетел из-за границы, - пояснил Артур Фокин.

Сейчас на карантине находятся 1028 ивановцев. За сутки выписаны 290 человек, взяты под контроль 112.

Телефоны «горячих линий»:

Департамент здравоохранения Ивановской области: 8 (4932) 93-97-97 (круглосуточно)

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области: 8 (4932) 32-73-29 (понедельник – пятница с 08:00 до 18:00)

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112

Волонтерский штаб Общероссийского народного фронта: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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