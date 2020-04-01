2020-03-31T10:04:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославле, последние новости на 31 марта 2020 года: в регионе закрыли все гостиницы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ярославле на утро 31 марта
Полина Вачнадзе
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Ярославцев просят без необходимости не выходить из домаЯрославцев просят без необходимости не выходить из домаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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30 марта из больницы выписали пациентку, которой первой был поставлен диагноз коронавирус. В стационарах остаются два инфицированных ярославцы и один житель Москвы. Мужчина, нарушив режим самоизоляции, приехал в Переславль-Залесский вместе с семьей. Сейчас с ним работают медики, а потом в дело включатся правоохранительные органы.

На данный момент на режиме самоизоляции находятся 2627 человек. Новых случав коронавирусной инфекции в регионе на данный момент не выявлено.

В Ярославской области с 28 марта по 1 июня будут закрыты все гостиницы. Исключение может быть сделано только для тех постояльцев, которые приехали к нам в регион в командировки, но это должно быть подтверждено документально – приказом или командировочным удостоверением.

По приказу главы региона, тех, кто уже живет в гостиницах, должны быть обеспечены всеми условиями для самоизоляции. Продлить срок аренды комнаты теперь невозможно.

Кроме того в Ярославской области отменен сезон охоты, который должен бы начаться 11 апреля. За нарушение запрета предусмотрен штраф до миллиона рублей и срок до 5 лет.

Отменен ряд автобусов из Ярославля в Москву и обратно. «Яроблтранском» объяснил это снижением пассажиропотока.

Чтобы ярославцы старше 65 лет не подвергали себя опасности и во время карантина не выходили из дома, рецепты на льготные лекарства для них будут оформлять удаленно. Соцработники и добровольцы сами приобретут препараты и доставят их домой льготникам.

Газовые службы региона прекратили плановое техническое обслуживание оборудования в многоквартирных домах. Аварийно-диспетчерские службы работают в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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