2020-03-30T15:41:20+03:00
Иваново

В Ивановской области проверили, как дезинфицируют общественный транспорт

В выходные было выявлено 19 нарушений, 10 из них – в Кинешме
Полина Вачнадзе
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За два дня выявлено 19 нарушений. ФОТО: правительство Ивановской областиЗа два дня выявлено 19 нарушений. ФОТО: правительство Ивановской области
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Сотрудники департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в выходные дни проверили, как проводится дезинфекция транспорта на автовокзалах и автостанциях. За два дня выявлено 19 нарушений.

В субботу обследовали 237 автобусов, 18 автовокзалов и станций. Нашли 12 нарушений, из них 10 – в Кинешме. В воскресенье отмониторили 512 автобусов, выявили 7 нарушений, четыре – в Ивановском районе. Все нарушители будут оштрафованы, а рейды – продолжены.

Их проводят специалисты Роспотребнадзора, департамента и МЧС. Теперь отвечать за санобработку транспорта будут и главы городов и районов, причем, отвечать головой, то есть каждый персонально.

Обработка автобусов должна происходить на конечных остановках в течение смены. Промежуточные этапы уборки – мытье поручней и ручек дверей дезинфицирующими средствами. В конце смены транспорт должен пройти полную санитарную обработку. На автовокзалах и станциях дезинфекция проводится каждые три часа: моются входные группы, кассовые залы и места общего доступа.

С субботы все перевозчики должны получать маски, пошитые на предприятиях Ивановской области. Маски будут выдаваться водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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