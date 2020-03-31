В ярославском оптово-распределительном центре 40 тонн продукции

Глава Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к ярославцам: перебоев с продуктами и хозтоварами в регионе нет и не будет. Никаких оснований для беспокойства по этому поводу нет.

- Крупные магазины, небольшие торговые точки и фермерские лавки обеспечены всеми необходимыми товарами. Ситуация стабильна и в городах, и в районах области. Специалисты регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка проводят регулярные рейды по мониторингу продовольственной ситуации. На прилавках есть все крупы, макаронные изделия, консервы, сладости, сахар, соль и бутилированная вода, - поясняет губернатор Ярославской области.

Оптово-распределительный центр, откуда товары развозят по точкам, работает в штатном режиме. На данный момент там хранится около 40 тонн продукции, в том числе бакалея, кондитерские изделия, вода, соки, туалетная бумага. Почему-то она, наравне с гречей и сахаром пользовалась большим спросом у ярославцев неделю назад.

Сейчас в Ярославской области введен запрет на все массовые мероприятия, закрыты все образовательные учреждения, развлекательные центра, места общепита.

Для предотвращения распространения инфекции ежедневно дезинфицируется общественный транспорт, автовокзалы, аэропорт Туношна. Вес сотрудники транспортных компаний ежедневно осматриваются медиками.

Больницы области оснащены 395 аппаратами искусственной вентиляции легких, для изоляции пациентов с коронавирусом созданы стерильные боксы, в больнице имени Семашко оборудованы палаты для детей с COVID-19, которые, к счастью, сейчас пустуют. К приему пациентов с вирусом готовы инфекционная больница и госпиталь ветеранов войны.

Но многое зависит и от самих ярославцев. Если они сами не будут заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, все меры окажутся напрасными.

- Не все вернувшиеся из-за границы соблюдают режим самоизоляции. Поэтому медики и волонтеры вместе с полицией проводят проверки по выявлению нарушителей, - поясняет Дмитрий Миронов. - В регионе уже оштрафован и принудительно отправлен на карантин один человек.

Сложнее всех сейчас приходится тем, кто живет один, а также многодетным семьям и маломобильным ярославцам. Если им нужна помощь, они могут обратиться к волонтерам по телефону 8(800)511-44-50. А тому, кто хочет в это непростое время стать волонтером, достаточно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.

- Давайте поможем друг другу пережить и выйти из этого испытания еще более сильными и сплоченными, - сказал губернатор.