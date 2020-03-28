Ярославская прокуратура выявила в сети сайты с поддельными медицинскими справками
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Ярославская прокуратура входе мониторинга сети интернет выявила три сайта, на которых в открытом доступе продавались медицинские справки. В том числе и справки об инвалидности.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района во Фрунзенский районный суд направлены три административных исковых заявления о признании информации, размещенной на выявленном сайте запрещенной, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области
Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU