«Синара-Транспортные Машины» поставит РЖД 400 хоппер-дозаторов

По итогам аукциона РЖД Торговый дом СТМ до конца 2020 года поставит 400 хоппер-дозаторов производства Группы РПМ (входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины», СТМ).

Хоппер-дозатор – специализированный вагон, предназначенный для перевозки на железных дорогах России и стран СНГ всех видов балласта, не требующих защиты от атмосферных осадков. Он оборудован разгрузочно-дозирующим механизмом, который позволяет избежать использования ручного труда при ремонте железнодорожного полотна.

На производстве хоппер-дозаторов модели ВПМ-770 специализируются Ярославский завод «Ремпутьмаш» и Людиновский филиал Калужского завода «Ремпутьмаш».

- В первом квартале этого года предприятия Группы РПМ уже изготовили 84 вагона хоппер-дозаторов. Производственные мощности наших заводов позволят выполнить заказ РЖД в полном объем в соответствии с утвержденным графиком поставки готовой продукции, - прокомментировал генеральный директор Группы РПМ Сергей Шунин.

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Хоппер-дозатор ВПМ-770 сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, подтверждающим соблюдение требований безопасности. В прошлом году была успешно пройдена процедура ресертификации, которая проводится раз в пять лет.

«Синара-Транспортные Машины», СТМ - дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.

Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

Группа РПМ — крупнейший российский поставщик путевой техники для РЖД, входящий в холдинг СТМ. Объединяет восемь заводов, специализирующихся на производстве и капитальном ремонте путевой техники, а также 40 сервисных центров. Доля машин, выпускаемых Группой, на железных дорогах России составляет около 60%.