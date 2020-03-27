2020-03-27T16:08:48+03:00
Общество

В Ярославле продается дача с камином и видом на березовую рощу

От остановки общественного транспорта всего 300 метров
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Двухэтажный дом 70 кв м с крышей из металлочерепицы.Двухэтажный дом 70 кв м с крышей из металлочерепицы.
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В Заволжском районе Ярославля в СНТ «Очапки» продается дача. Двухэтажный дом 70 кв м с крышей из металлочерепицы стоит на участке в 14 соток. Есть 18-метровый гараж со входом в дом, рядом с гаражом – хозяйственный блок для инструментов и разного садового инвентаря.

К дому проведено электричество, есть вода для полива

К дому проведено электричество, есть вода для полива

К дому проведено электричество, есть вода для полива, имеется возможность подвести газ. На участке площадью 14 соток растут черная и красная смородина, сливы, калина, крыжовник, рябина, вишня, яблони, поэтому о плодово-ягодных можно не думать, все уже посадили за вас. Вам остается только собирать урожай.

На даче настолько хорошо, что без сомнения у вас возникнет желание жить там круглый год

На даче настолько хорошо, что без сомнения у вас возникнет желание жить там круглый год

В доме три комнаты – места хватит и для хозяев, и для гостей. На первом этаже – камин, у которого можно согреваться в холодные зимние вечера. Со второго этажа дома открывается прекрасный и умиротворяющий вид на березовую рощу.

На даче настолько хорошо, что без сомнения у вас возникнет желание жить там круглый год. И такая возможность есть: в СНТ можно оформить прописку.

Цена за все это удовольствие – 1 900 000 рублей.

Телефон: +79159705085

В доме три комнаты – места хватит и для хозяев, и для гостей

В доме три комнаты – места хватит и для хозяев, и для гостей

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