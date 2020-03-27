Дмитрий Миронов ввел новые меры для предотвращения распространения коронавируса в Ярославской области

Губернатор Дмитрий Миронов озвучил на заседании оперативного штаба изменения, внесенные в указ о мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения.

– Ситуация непростая, но контролируемая, – сказал Дмитрий Миронов. – Наша с вами задача – обеспечить бесперебойное функционирование всех служб жизнеобеспечения, работу аптек и предприятий торговли. Призываю со всей серьезностью относиться к ограничительным мерам, легкомысленность недопустима, даже жестче скажу – преступна. Конечно, не стоит впадать в панику, преувеличивать опасность, но и недооценивать ее нельзя. Неделя объявлена нерабочей не для того, чтобы посещать места массового досуга. Это время всем нужно провести дома.

Глава региона подчеркнул, что в сложившихся условиях каждому необходимо осознавать свою ответственность за жизнь и здоровье близких людей, соседей, коллег по работе и их семей.

В соответствии с внесенными в указ изменениями на территории Ярославской области временно приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах. А также приостановлено посещение гражданами развлекательных и досуговых учреждений, в частности ночных клубов, кинотеатров, салонов красоты, детских игровых комнат.

Временно будет приостановлена работа ресторанов и кафе, кафетериев и ресторанов быстрого питания. Исключение составляет сервис доставки.

По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50, а региональная сеть МФЦ работает с заявителями исключительно по предварительной записи.

Также в документе говорится об обязанности граждан после 65 лет соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля. Однако требование может не применяться к тем, чье присутствие на рабочем месте является жизненно важным.