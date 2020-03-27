2020-03-27T16:08:48+03:00
Иваново

Ивановскую область накроет снегом

Снег, метель и минусовая температура ожидаются в выходные
Полина Вачнадзе
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Зима наступит во второй половине 30 марта.Зима наступит во второй половине 30 марта.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В центральном федеральном округе 29-31 марта ожидается резкое ухудшение погоды. 29 марта, в субботу, будет дождь, который может перейти в мокрый снег, северо-западный ветер усилится до 18 метров в секунду. Местами возможна метель и резкое понижение температуры с плюс 10-17 градусов, до минус 1-7. Зима наступит во второй половине 30 марта.

На дорогах образуется гололедица, местами сильная, сообщает администрация Иванова. Ожидается снежный покров от 2 до 7 сантиметров. 31 марта температура снизится до минут 4-10 градусов ночью и ноля градусов днем.

Ивановцам советуют убрать все вещи с дворов и балконов, поставить машины в гараж или парковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Кто в непогоду окажется на улице, лучше обходить стороной шаткие строения, держаться в стороне от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, мостов и эстакад.

Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или заостренным шипом. Неопытным водителям советуют в эти дни не садиться за руль, а остальным – соблюдать скоростной режим и проверить готовность шин к условиям дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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