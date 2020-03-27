2020-03-27T16:13:53+03:00
75 лет Великой Победы

Ярославцы – труд для Победы!

«КП – Ярославль» ждет ваших историй о родственниках и знакомых, которые ковали Победу в тылу
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..Фото: Правительство Ярославской области
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«Все для фронта! Все для Победы!» - главный лозунг Ярославской области в годы Великой Отечественной войны.

Промышленные предприятия Ярославской области обеспечивали Красную армию вооружением и боеприпасами, авиационными двигателями и автомобилями, снаряжением и обмундированием, маслами и красками, множеством другой продукции. Селяне кормили армию и народ. Медики, транспортники, педагоги – все работали на пределе человеческих сил!

В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне «КП-Ярославль» предлагает вам, уважаемые читатели, вспомнить о своих родственниках -тружениках тыла, работавших на предприятиях, в медучреждениях, в колхозах Ярославской области в годы Великой Отечественной.

Мы будем очень признательны, если вы, наши дорогие читатели, поделитесь фотографиями из личных архивов и рассказами своих близких и знакомых о годах войны в тылу. Присылайте нам истории и фотографии по адресу p916533@yandex.ru. Ваши материалы будут опубликованы под рубрикой «Ярославцы – труд для Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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