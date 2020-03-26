2020-03-26T20:36:51+03:00
Общество

Правительство Ярославской области: аппаратов искусственной вентиляции легких в регионе достаточно

Сейчас в больницах области работают 395 аппаратов искусственной вентиляции легких, 43 из них находятся в инфекционных отделениях
Мария СОКОЛОВА
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Аппаратов искусственной вентиляции легких в регионе достаточно.Аппаратов искусственной вентиляции легких в регионе достаточно.Фото: Правительство Ярославской области
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Еще 4 на сумму восемь миллионов рублей в ближайшее время поступят в инфекционную клиническую больницу.

– В регионе создан необходимый запас противовирусных препаратов, антибиотиков, – подчеркнул директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Аппаратов искусственной вентиляции легких также достаточно. Они используются в самых сложных случаях, когда к заболеванию присоединяется пневмония. Кроме того, Ярославская областная больница обладает аппаратами ЭКМО для пролонгированной поддержки функции сердца и легких.

Департамент здравоохранения и фармации региона принимает все меры для работы в экстренной ситуации. Например, в настоящее время отделение анестезиологии и реанимации клинической больницы №9 специализируется на хирургических пациентах, но в случае необходимости может быть перепрофилировано и работать с любыми больными. Каждую койку здесь способны обеспечить аппаратом искусственной вентиляции легких.

– Некоторые люди сейчас начали закупать аппараты искусственной вентиляции легких для того, чтобы использовать самостоятельно. Я считаю, это лишено смысла, – отметила заведующая отделением анестезиологии и реанимации клинической больницы №9 Татьяна Ковина. – Без специалиста невозможно даже подключить пациента к аппарату, поскольку трубка вставляется в трахею и для этого необходимы лекарственные средства особых групп, их просто так в аптеке не купишь. Выбор режима ИВЛ, управление параметрами – это отдельный вид искусства в медицине, который требует высокой профессиональной подготовки. Правильно использовать аппарат и вылечить болезнь может только врач.

Департамент напоминает, что при использовании аппарата искусственной вентиляции легких также требуются постоянный лабораторный контроль и мониторные наблюдения за состоянием пациента.

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