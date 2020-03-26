Ярославской пенсионерке с симптомами коронавируса отказали в прохождении теста

В Ярославле 81-летняя пенсионерка не может добиться прохождения теста на коронавирус. Родственница женщины обратилась в редакцию «КП-Ярославль» с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Выяснилось, что пенсионерке стало плохо во время отдыха в одном из санаториев региона.

- В один из дней был большой заезд москвичей, после этого у мамы поднялась температура до 39 градусов и появился сухой кашель, - рассказывает дочь пенсионерки Лариса Николаева. – На такси она поехала домой, после чего сразу вызвала врача из поликлиники по месту жительства. Медработник спросила, была ли мама за границей, и, получив отрицательный ответ, пояснила, что тест на коронавирус берут только у приехавших.

После того, как врач узнала, что больная не была за пределами страны, она сразу же поставила ей диагноз ОРВИ и выписала противовирусный препарат. Женщине пришлось самостоятельно идти в аптеку за лекарствами.

Лариса Николаева обратилась в региональный департамент здравоохранения в попытке найти ответ на вопрос, почему пациентку из группы риска не проверили на коронавирус. В ответ женщина услышала, что анализ можно сдать исключительно по направлению врача. Выяснилось, что самостоятельно сдать платный тест на наличие вируса COVID-19 в Ярославле нельзя. Хотя неделю назад оперативный штаб по коронавирусу заявлял, что такая возможность у ярославцев появится в ближайшие дни.

- Получается, что если врач, пришедший на прием, поставит диагноз ОРВИ, то даже за свой счет пациент не может убедиться в том, что у него нет коронавируса и обезопасить себя и окружающих, - говорит Лариса Николаева.

Оперативный штаб по коронавирусу в Ярославской области также сообщал, что жители старше 65 лет находятся в самой уязвимой группе. Пансионерам рекомендован режим самоизоляции. Однако каким образом воплотить это в жизнь не понятно. Особенно, когда врачи отправляют пенсионеров в аптеки и больницы. С учетом того, что в регионе до сих пор сохраняется напряженная обстановка с масками и антисептиками: первых практически не найти, а вторые есть далеко не в каждой аптеке.