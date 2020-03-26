В Ивановской области закрывают ночные клубы, кинотеатры, детские центры

В Ивановской области закрываются ночные клубы и дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. В кафе, барах и ресторанах запрещено курить кальян. Указ о введении нового пакета мер сегодня, 26 марта, подписал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

С 18 марта все ивановцы, которые приезжают из-за рубежа, должны соблюсти 14-дневный карантин. Все образовательные организации перешли на дистанционный режим работы. Запрещены спектакли, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Закрыты музеи, библиотеки, выставки, архивы, должны прекратить работу фитнес-центры и бассейны. Отмене смены в лагерях.

Дети до 18 лет не могут находиться в торговых центрах без родителей, а ивановцам старше 65 лет с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома. Помощь им могут оказать волонтеры. В регионе открыт волонтерский штаб и горячая линия, на которую можно обратиться за помощью: 8-800-200-34-11.

Помимо уже существующих, могут быть приняты и другие, более жесткие меры борьбы с распространением коронавируса. В их числе отмена поезда «Ласточка» и межрегиональных автобусных рейсов, приостановка действия социальных карт на транспорте, закрытие мест общественного питания и торговых центров, а также магазинов кроме продуктовых и аптек.