2020-03-25T16:14:31+03:00
Иваново

В Иваново из-за врача, прилетевшего из Дубая, на карантин отправили 53 человека

По результатам экспресс-теста у двоих из них выявлен положительный результат на коронавирус
Полина ЗАЙЦЕВА
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В отделении, где работал данный врач, сохраняется изоляционный режим.В отделении, где работал данный врач, сохраняется изоляционный режим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ивановской области выявлено несколько новых случаев, когда экспресс-тест на коронавирус показал положительную реакцию. Заболевание подозревают у врача областной клинической больницы, который прилетел в Иваново с отдыха в Дубае. Мужчина контактировал с 53 людьми, все они находятся на карантине, у каждого были взяты анализы для проверки наличия инфекции COVID-19. В результате проведения экспресс-теста, положительный результат выявили у двоих из списка.

Результаты тестирования отправлены на проверку в федеральные лаборатории. Там должны подтвердить или опровергнуть наличие инфекции.

- По приезде в Иваново мужчина сразу же сообщил об этом в Роспотребнадзор. Однако на тот момент Объединенные Арабские Эмираты еще не были включены в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, - прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре по Ивановской области.

И пусть сам врач проявил бдительность, из-за отсутствия ОАЭ в списке неблагоприятных стран, к его возвращению отнеслись формально. Он вышел на работу в отделение нейрохирургии и продолжал контактировать с людьми. После того, как губернатор Ивановской области ужесточил режим противодействия распространению вируса, медицинский работник сразу же был изолирован.

- В отделении, где работал данный врач, сохраняется изоляционный режим. Персонал попал в список контактных лиц, и врачи ведут работу из дома, в том числе проводят онлайн-консультации,- уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения и формации Ивановской области. - После того, как карантинные мероприятия закончатся, и будет проведена дезинфекция, отделение начнет работать в штатном режиме.

Кроме того, положительный результат экспресс-теста был выявлен еще у одного жителя Иванова. Мужчина прилетел в город из Австрии, сейчас он находится на карантине. Его результаты также отправлены на проверку в одну из федеральных лабораторий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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