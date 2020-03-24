Ивановцы останутся без холодной воды

С 21:00 25 марта до 08:00 26 марта у дома №3/7 по улице Наговициной-Икрянистовой пройдут аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого в некоторых домах города не будет воды.

Адреса:

- дома №1 (детский сад №109), №№2, 3/7, 4, 4а, 5 по улице Наговициной-Икрянистовой;

- дом №22 по улице Зверева;

- дом №2 по улице 2-я Фабричная;

- дома №13, 15, 17 (детский сад №72) по переулку Слесарный.

Кроме того, может снизиться давление и качество воды с 25 марта по 1 апреля в районе Иваново, ограниченном улицами 2-я Фабричная и Ефимовская, пр.1 Нагорная, улицами 2 Нагорная, 3 Нагорная и переулком Слесарный, сообщает АО «Водоканал».

Если потребуется, то по заявлениям ивановцев будет организован подвоз воды. Для этого нужно обратиться по телефону диспетчерской службы 93-01-01 (добавочный 2).

Жителям Иванова рекомендуют обеспечить запас питьевой воды и кипятить воду прежде чем ее употреблять.