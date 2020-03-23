2020-03-23T17:54:58+03:00
Кострома

В Костроме оперуполномоченный продавал информацию о трупах и захоронениях

За предоставление данных преступник брал взятки от костромских похоронных бюро
Полина ЗАЙЦЕВА
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В период с декабря 2018 года по 11 апреля 2019 года преступник получил не менее 46 тысяч рублей за предоставление служебной информации.В период с декабря 2018 года по 11 апреля 2019 года преступник получил не менее 46 тысяч рублей за предоставление служебной информации.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В костромской области прокурор Кадыйского района требует взыскать сумму взяток с осужденного оперуполномоченного. Установлено, что мужчина брал деньги от представителей местных похоронных бюро и предоставлял им информацию о фактах смерти граждан, их персональных данных и местонахождении трупов.

- В период с декабря 2018 года по 11 апреля 2019 года преступник получил не менее 46 тысяч рублей за предоставление указанной служебной информации, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры костромской области.

Суд приговорил мужчину к трем годам условного заключения с испытательным сроком полтора года. Теперь фемиде предстоит решить вопрос о взыскании суммы взятки в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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