В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом. Заболевший – медик областной клинической больницы, который не так давно вернулся с отдыха за границей. Сейчас пациент помещен в специальный бокс Первой городской больницы. Уже определен круг его контактов – это 52 человека, у них взяты тесты, все они оправлены на карантин.

- Выявить этот случай мы смогли благодаря ужесточению мер, мы стали проверять всех прибывших абсолютно из любой страны мира. Это еще раз доказывает, что ужесточение мер в сегодняшней ситуации – единственно возможное, верное решение, - сказал директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Он еще раз отметил, что самоизолироваться должны все, кто прибывает из-за границы. Признаки заболевания могут отсутствовать, но человек в это время является носителем вируса, тем самым подвергает опасности и себя, и близких.

Чтобы остановить распространение вируса, было предложено ужесточить меры профилактики. Например, ввести рекомендацию о самоизоляции всех жителей Ивановской области старше 65 лет. Помогать с покупкой продуктов питания и лекарств им должны будут волонтеры или родственники. Также рекомендуется ограничить общение с другими людьми ивановцам, которые имеют хронические заболевания, например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкологию.

- Если у вас есть эти хронические заболевания, с вами свяжутся медики и объяснят, как себя вести. Для этой категории людей также мы рекомендуем не выходить из дома, свести к минимуму контакты, просить приобрести лекарства и продукты волонтеров или близких при этом с ними не контактировать, общаться с ними по телефону или интернету. Вызвать специалиста на дом можно через свою поликлинику. Убедительно прошу пожилых и хронически больных людей: в целях вашей же безопасности – не посещайте общественные места, – сказал глава облздрава.

Другая мера – закрытие всех музеев, библиотек, выставочных залов, бассейнов, фитнес-центров, спортзалов, детских лагерей. Кроме того, собираются ввести запрет на посещение торговых центров детьми без сопровождения взрослых. Ожидается, что в регионе карантин в школах продлится еще две недели.

В режим повышенной готовности уже переведены вторая городская больница и роддом №4 в Иванове. Все пациенты оттуда распределены по другим медучреждениям. В больницах развернуто 160 коек для ивановцев, у которых подозревают коронавирус, в роддоме оборудовано 20 боксов. Сейчас там находятся двое граждан, прилетевших из Лондона: у них есть признаки простудных заболеваний, но, к счастью, тесты на коронавирус отрицательные.

- Мы делаем все возможное, но очень многое зависит и от вас. Проявите бдительность, оставайтесь по возможности дома, не посещайте общественные места, - сказал руководитель облздрава Ивановской области.