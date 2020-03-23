Будни в самоизоляции. «КП-Ярославль» выясняет, пытка это или удовольствие

Во время сложной эпидемиологической обстановки разные группы общества столкнулись с одной проблемой – вынужденной самоизоляцией и карантином. Не обошло это стороной и меня, к счастью, только как студента, занятия у которого перешли в дистанционный режим.

Утро всех студентов начинается с электронного письма преподавателей. Пары перенесены в онлайн, а на выполнение заданий дается разное количество времени. В основном дедлайн – это следующая пара того же предмета по стандартному расписанию. После проверки работ преподаватель как обычно заносит балловый результат во внутреннюю систему вуза.

Примечательно, что именно пандемия подвигла ярославцев активнее углубиться в интернет среду. Помимо того, что вузовские преподаватели впервые будут принимать экзамены и зачеты по скайпу, в мир цифровых технологий также перевели многие кружки и секции. К примеру, несколько моих знакомых хореографов записывают видео-уроки тренировок. Школьники пока не успели попробовать удаленную учебу. Их мнение по этому поводу можно будет узнать только после завершения каникул.

Итак, вернемся к самоизоляции. Разумеется, работу никто не отменял. Встаем, завтракаем, открываем ноутбук - на первый взгляд обычная рутина. Но тот факт, что начинать рабочий день можно сидя под одеялом вместе с котом, заметно улучшает настроение! Однако расслабленность, которую навевает домашний уют, может негативно сказаться на качестве вашей работы и продуктивности. Главное – вовремя взять себя в руки. Лучше все же вылезти из-под теплого одеяла, удалить из комнаты кота как главный расслабляющий элемент и придерживаться распорядка дня, который привычен для рабочего кабинета. То есть, забываем про холодильник, обед по расписанию, а не "когда захочется чего-то вкусненького".

Прогулки и выходы в свет ограничились для меня несколькими походами в магазин. Кстати, в ближайших продуктовых я ни разу не видела пустых полок. Либо все страждущие закупились туалетной бумагой на год вперед и успокоились, либо я слишком редко выходила из дома, и запасы успевали пополняться! Кстати, некоторые продуктовые магазины Ярославля уже запустили сервис доставки. Курьер бесконтактно привезет вам макароны и молоко прямо к квартире. Даже некоторые онлайн-магазины запустили новую услугу - бесконтактную доставку товаров. Курьер привезет вещи, оставит их у двери, позвонит в звонок и отойдет на безопасное расстояние, чтобы убедиться, что посылку вы забрали.

Одно из главных правил самоизоляции – соблюдение гигиены. В те разы, когда мне все-таки приходилось выходить на улицу, главным спутником для меня становился антисептик. По приходе домой я тщательно мыла руки, а после протирала дверную ручку и телефон антибактериальной жидкостью. Врачи-эпидемиологи рекомендуют проводить подобные процедуры минимум несколько раз в день. Периодически обрабатывать нужно и свое рабочее место, влажной уборки антибактериальной салфеткой вполне достаточно.

Как ни странно, но именно благодаря самоизоляции мне удалось дочитать несколько книг, которые я долгое время откладывала на полку. Забавный факт: находясь дома 24/7, вы точно затеете генеральную уборку, а то и не одну. Поговаривают, что даже для разбора хлама на балконе время находится! Самоизоляция – отличный повод провести время с близкими за просмотром фильмов и сериалов, а также пройти купленное обучение и освоить что-то новое.

Позже, по заданию редакции, мне все-таки пришлось нарушить свой домашний режим и посетить несколько торговых центров города. Картина, конечно, ужасающая: толпы людей стоят в очередях у касс кино, множество просто сидит в зонах фуд-кортов, а кто-то гуляет по этажам с магазинами. Вопрос закрытия торговых центров был в повестке оперативного штаба по коронавирусу в Ярославской области, однако дальше обсуждения эта инициатива, видимо, не прошла. Ответственное поведение населения в ситуации пандемии – решающий фактор в борьбе с распространением вируса. Напоминаем, эпидемиологи рекомендуют избегать посещения любых людных мест, не выходить из дома без необходимости. При встрече не здороваться за руку и находится на безопасном расстоянии от собеседника. Будьте аккуратны, если у вас нет возможности работать из дома.