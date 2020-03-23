В Ярославской области в магазинах ажиотажа нет, на прилавках - изобилие

Специалистами департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области для инспекции были выбраны два гипермаркета различных сетей в двух районах города. Кроме этого, они посетили один из двух действующих в регионе распределительных центров, который обеспечивает товарами не только наш регион , но и пять соседних субъектов.

Есть и гречка, и бумага

На прилавках двух известных гипермаркетов есть все: разнообразная мясная и молочная продукция, хлебобулочные, макаронные изделия, овощи, фрукты, крупы, консервы, сахар, соль, вода.

Как отмечает заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина, в регионе действительно в последнюю неделю был отмечен повышенный спрос на определенные группы товаров: бакалею, консервы, туалетную бумагу.

Полки забиты макаронами всех сортов.Фото: Правительство Ярославской области

– Сегодня наша задача – обеспечить полные полки во всех магазинах, торговых точках, и она выполняется. В гипер- и супермаркетах даже выделены дополнительные места на те продукты, которые пользуются повышенным спросом. Отмечу, что нет никаких ограничений по количеству покупок – брать товара можно столько, сколько нужно –рынок Ярославской области стабилен, - отметила Валентина Шишина.

Бояться нечего

Продовольственную безопасность области обеспечивают более 50 крупных и средних пищевых и перерабатывающих предприятий и 300 сельхозпредприятий. Кроме этого, регион обеспечивает себя продуктами, которые производятся на территории области: яйцом – на 300 %, мясом на – 66 %, картофелем на – 112 %.

На контроле департамента АПК и цены – ежедневно вместе с Федеральной антимонопольной службой специалисты отслеживают ценовую политику в сетевых магазинах, на рынках и фермерских точках в каждом муниципальном районе региона. Работает телефон «горячей линии» - (4852) 400-991.

Уверенность в укомплектованности продовольственного рынка и магазинов выражают и представители бизнеса. Так, региональный директор компании «Лента» Наталья Короткова рассказала, что в этой торговой сети жители могут наблюдать изобилие товара.

– В начале недели наблюдалось небольшое снижение запасов по крупам вследствие того, что на них был более высокий спрос. Мы скорректировали свои заказы, и теперь в полном объеме товар поступает в магазины, поэтому нашим покупателям бояться нечего, - заверила Наталья Короткова.

В штатном режиме

Именно так работают и два распределительных центра Ярославской области. Их открытие в регионе позволило сократить логистические расходы. Один из РЦ обеспечивает товарами не только Ярославскую, но и Тверскую, Ивановскую, Архангельскую, Вологодскую и Костромскую области.

Гречка также в свободной продаже.Фото: Правительство Ярославской области

Как отметил директор центра Евгений Грылев, в сутки сюда поступает 3 тысячи паллет, отправляется по торговым точкам – 2800. В одной паллете – от 64 до 80 коробок продукции. Это около 900-1000 килограммов.Таким образом, товарного запаса в РЦ имеется на 3-4 недели – это месяц бесперебойной отгрузки, проблем с поставками нет.

Помимо крупных торговых сетей жители Ярославской области могут приобрести продукты на рынках - их в регионе 9.

Для обеспечения жителей области плодоовощной продукцией, молочной продукцией и мясопродуктами функционируют 90 площадок, на которых организованы регулярные, постоянно функционирующие ярмарки.

Также в рамках проекта «Ярославский фермер» в области работают 35 фермерских магазинов и лавок, в т.ч. формата Shopinshop (фермерский магазин в магазине). Вместе с тем предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области активно реализуют свою продукцию через созданные ими сети. Примером могут послужить ЗАО «Атрус», ЗАО «Единство», АО «Ярославский бройлер» - всего таковых более 120 магазинов.

Приобрести продукты питания можно и через интернет-магазины доставки продуктов, такие как «Глобус», «Мэтро», ярославский интернет-гастроном «Биклевер», YarAgent.ru, интернет-магазин рыбы и морепродуктов «FISSH», Сыроварня Марии Коваль.

Также сегодня в магазинах, торговых точках и распределительных центрах большое внимание уделяется дезинфекции и безопасности нахождения здесь работников и клиентов. Здесь установлены стационарные посты для дезинфекции рук, все кассиры имеют дезинфицирующие средства, обрабатываются кассовые буксы, ручки, тележки.