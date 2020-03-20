Ивановца осудили за попытку отравить отца ради доли в квартире

Октябрьский районный суд Иванова признал виновным 43-летнего местного жителя. На 10,5 лет он сядет за покушение на убийство отца и 15 эпизодов мошенничества.

Своего престарелого отца ивановец хотел убить ради наследства, а именно доли в квартире. Родственника не очень любящий сынок решил отравить: сначала добавил лекарство для наружного применения в бутылку с пивом, а когда ничего не получилось – повторил попытку через несколько дней.

- Он приобрел в одной из аптек противопаразитное средство и дважды добавил его в спиртосодержащую настойку отца. Тот почувствовал себя плохо, был госпитализирован в больницу, где ему оказали своевременную медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

Химическая травма, которую получил пожилой человек, привела к развитию острой сердечнососудистой недостаточности тяжелой степени, таким образом, были причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Кроме покушения на убийство, ивановец обвинялся в мошенничестве. По версии следствия, на разных сайтах он разместил объявления с заведомо ложными сведениями о сдаче в аренду квартир на курортах. Туристам предлагал отдохнуть в Алуште, Судаке и Ялте, к объявлениям мужчина подбирал фотографии жилья, сообщал информацию о его расположении, близости к морю и прочие сведения, которыми интересовались отдыхающие. Когда клиент соглашался арендовать квартиру, злоумышленник просил у него аванс – от 2 до 3 тысяч рублей. Деньги поступали на карту ивановца, а турист оставался и без них, и без жилья на отпуск.

- Вина подсудимого в совершении преступлений нашла свое полное подтверждение. Ему назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также подсудимый должен выплатит отцу 16 тысяч рублей на лечение, - подвели итог дела в прокуратуре.