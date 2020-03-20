В Костроме венеролог брал взятки за лист нетрудоспособности и белый билет

В Костроме следователями завершено расследование уголовного дела в отношении врача дерматовенеролога, обвиняемого в получении взяток и подлоге. По версии следствия, мужчина несколько раз брал взятки в размере 500 и пяти тысяч рублей.

- Кроме того, преступник брал взятки за оформление документов с диагнозами, которые препятствуют прохождению военной службы, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Костромской области. - Общая сумма взяток при этом составила 230 тысяч рублей.

Следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.