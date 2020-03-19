Губернатор Ярославской области обсудил с премьер-министром РФ перспективы развития малых городов региона

– Уровень жизни людей в любой точке страны должен быть достойный, а бытовые условия комфортными, – подчеркнул Михаил Мишустин. – Сегодня малым городам не под силу самостоятельно решить многие проблемы. Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать жизнь в них лучше и удобнее для людей. И конечно, региональные власти должны уделять таким населенным пунктам внимание. Не концентрироваться только на крупных центрах, а находить новые формы, которые послужат именно для развития малых городов.

Правительство РФ с 2017 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проводит Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Ежегодный призовой фонд – 5 миллиардов рублей, которые распределяются между победителями, их может быть до 80. Со следующего года призовой фонд будет увеличен в два раза.

Ярославская область при активном участии органов исполнительной власти региона активно участвует в этом конкурсе. В этом году в число победителей вошли Углич и Переславль-Залесский. Последний – уже во второй раз. В Угличе запланировано формирование пешеходного маршрута от автовокзала до набережной Волги вдоль Каменного ручья через Парк Победы с организацией ярмарочной торговли местных производителей сувенирной продукции и художественных промыслов. Проект Переславля-Залесского предусматривает работы на набережной Плещеева озера: обустройство городского пляжа, мест отдыха, спортивных игровых площадок, установку необходимых для комфортного досуга бытовых объектов, нестационарных торговых точек и прочее.

– Правительство области видит свою задачу в том, чтобы в малых городах развивались экономика, туризм, культура, чтобы жить в них было удобно и комфортно, чтобы люди гордились своей малой родиной, – сказал Дмитрий Миронов. – До недавнего времени большинство таких населенных пунктов строились как монопрофильные, когда вся жизнь и все ресурсы замкнуты на одно градообразующее предприятие. Сегодня эта практика не работает. Поэтому мы взяли курс на создание в малых городах территорий опережающего социально-экономического развития. Они уже действуют в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме.

В регионе реализуется комплексный подход к благоустройству территорий. Помимо федерального финансирования привлекаются средства регионального и местных бюджетов. В программы по благоустройству городской среды вовлечена общественность.

В 2019 году была продолжена реализация губернаторского проекта «Решаем вместе!», который направлен на развитие инициативного бюджетирования. За три года благоустроено около полутора тысяч объектов.

Дмитрий Миронов отметил, что Ярославская область активно участвует в проектах Министерства строительства РФ и в этом году вошла в программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60%. Это позволит в течение трех лет заменить наиболее изношенные участки сетей, модернизировать теплосистемы, объекты водозабора и насосные станции. Переславль-Залесский вошел в число пяти пилотных городов при реализации этой программы.

– Благополучие каждого муниципалитета зависит от того, насколько надежны инфраструктура и ЖКХ. С этим напрямую связано строительство жилья, дорог, развитие бизнеса, улучшение экологии. Все это то, чем мы занимаемся в рамках наших национальных проектов, – добавил Михаил Мишустин.

Также на совещании обсудили перспективы развития экотуризма. Переславль-Залесский обладает потенциалом стать городом-курортом. На сегодняшний день вокруг Плещеева озера сложился пул рекреационных объектов: национальный парк «Плещеево озеро», туркомплексы «Золотое кольцо» и «Попов луг», загородный экоотель «Джао дача», Дендрологический сад и другие.